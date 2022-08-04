Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, başarısını bir kez daha tescilledi. 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi kapsamında geliştirilen CANiK M2 QCB, Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olarak onaylandı. Yerli ve milli 12.7 99 mm uçaksavar için son 3 yıllık dönemde 160 milyon TL Ar-Ge ve 440 milyon TL üzerinde de endüstriyelleşme yatırımı yapıldı. Tüm Ar-Ge, test ve kalifikasyon süreçlerini dünyadaki rakiplerinin performansının çok üzerinde, başarıyla tamamladı. Hızlı değiştirilebilir namlu özelliğine sahip CANiK M2 QCB, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Türkiye'nin kalifiye ettiği en büyük kalibreli makineli tüfek olma başarısını da elde etti.

Tüm testlerde mükemmel performans

Türkiye'nin tek yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 45 günlük süre içerisinde Amerikan TOP ve NATO standartlarında 23 farklı testin hepsini hatasız ve tekrarsız tamamlayarak, daha önce görülmemiş bir sonuç elde etti. Bu kalifikasyon ve test sürecinde, 200 binin üzerinde mermi kullanıldı. Buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah olduğu gibi 20.000 namlu atım ömrü ile de dünya rekorunu kırdı. Bu test sonuçları ile dünyadaki tüm benzerlerinden çok daha üstün bir performans gösteren CANiK M2 QCB Türkiye Cumhuriyeti envanterine girdi.

“Yerli ve milli uçaksavarımızla gurur duyuyoruz”

Halk arasında uçak savar olarak bilinen 12.7 mm makineli tüfeğin yerlileştirilmesi ve bu performans ile kalifiye edilmesinin Türkiye'nin savunma sanayinin en büyük başarılarından biri olduğunu söyleyen SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK markamız ile ülkemizin gücünü daha da ilerilere taşımaya devam ediyoruz. Ekibimizle birlikte yıllar süren Ar-GE ve muazzam bir çalışma sonucu hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği ile ülkemizin ithal bağımlılığına son verirken, 2022 yılı içerisinde sevk edilmek üzere 2.000 adettin üzerinde de ihracat bağlantısı yapılmıştır. Savunma Sanayii Başkanlığı, silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinin bizlere duyduğu güven ve verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Samsun Yurt Savunma olarak Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünyanın yükselen değeri olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.