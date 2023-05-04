CANiK'ten gençlere kariyer desteği

Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden CANiK, gençlerin bu alanda yetişmeleri ve kariyer planlamalarına yönelik çalışmaları ile de dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliğindeki Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'23) yerini alan marka, burada gençlerle buluştu. Ana üretim merkezi Samsun'da bulunan CANiK'in Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral da etkinlik kapsamında bir söyleşiye katıldı.

Zafer Aral, bölgedeki gençlerin iş ve kariyer planlamasına katkıda bulunduklarını belirterek, “Savunma Sanayisi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Ülkemizin savunma sanayisinde elde edeceği başarılar, yarının aydınlık, refah ve öncü Türkiye'sini de temsil ediyor. Büyük bir genç nüfusa sahip olan ülkemizin, üstün teknoloji ve inovatif unsurlarla zenginleşmiş yeteneklerini doğru yönlendirmek, gençlere kendilerini gösterecek imkanlar ve işgücü sağlamak bizlere düşen en önemli görevlerden biridir. Samsun'dan çıkıp dünyaya meydan okuyan global bir marka olarak ülkemizin kıymetli gençlerine kapımız her daim açıktır” dedi.

Gençlere kariyer basamaklarını tırmanırken unutmamaları gereken tavsiyelerde de bulunan Zafer Aral, “İleriye bakmak, çalışmaktan asla vazgeçmemek, hep daha iyisini düşlemek ve hayallerinin peşinden koşmak, başarının altın anahtarıdır. Bunları aklınızdan çıkarmayın ve sahip olduğunuz cevherleri açığa çıkarmak için her fırsatı değerlendirin” diye konuştu.

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