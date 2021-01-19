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Caniler bu kez de Edirne'de ortaya çıktı

Caniler bu kez de Edirne'de ortaya çıktı
Caniler bu kez de Edirne'de ortaya çıktı

Edirne’nin Havsa ilçesinde arka iki bacakları kesilmiş halde yavru köpek bulundu.

Caniler bu kez de Edirne’de ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edirne'nin Havsa ilçesinin Hacıgazi Mahallesi'nde, iddiaya göre yemek yemek için bir bahçeye giren köpeğin arka bacaklarının kesik olduğunu gören vatandaşlar, köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medya üzerinden Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne gönderdi. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Havsa ilçesine gelerek yaralı köpeği alıp İstanbul'da bulunan özel bir hayvan kliniğine götürdü.

“Simetrik kesildiği düşünülüyor”

Klinikte yapılan ilk belirlemelere göre köpeğin arka bacaklarının simetrik kesildiğini ve bir insan yapısı olduğunu düşündüklerini söyleyen Yılmaz, cinsel istismara maruz kalıp kalmadığının ise bugün yapılan kontrollerin ardından netleşeceğini ifade etti. Köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirten Yılmaz, yaşanan vahşetle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti.


Şener Urfa
 

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