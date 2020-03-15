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Çankaya Köşkünde 'Korona virüs' toplantısı

Çankaya Köşkünde 'Korona virüs' toplantısı
Çankaya Köşkünde 'Korona virüs' toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde korona virüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı. Toplantıda korona virüs tedbirlerine ilişkin kararlar alındı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde korona virüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferansla katılım sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır.

4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.”

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