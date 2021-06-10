Çankırı'da 2.7 kilogram esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Kurşunlu ve Bayramören ilçelerinde 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan eş zamanlı çalışmalarda O.G., Y.K., ve M.K.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 203,3 gr kenevir tohumu, 2 kilo 719,53 gr esrar, kenevir yetiştirmek için bitki yetiştirme kabinleri, fanlar, havalandırma tesisatları, termometreler, ışıklandırma sistemleri, çeşitli ebatlarda saksılar, hassas terazi ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hilmi Çelikel

