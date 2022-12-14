Çankırı'da bin 376 adet tarihi eser ele geçirildi



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 98 adet sikke, 119 adet cam obje, 91 adet tarihi eser, 45 adet yüzük, 15 adet mühür, 7 adet haç, 1 adet heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Recep Arslan



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