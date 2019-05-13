Çankırı'da intihar girişimi

Çankırı'da Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir iş merkezinin 4. katına çıkarak intihara teşebbüs eden H.D. eşiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı kendini atmak istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsi ikna etmek için yaklaşık 1 saat uğraştı. Ayrıca olay yerine gelen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de şahsın aşağı inmesi için kendisiyle konuştu.

Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri de olay yerinde önlemlerini aldı. Polisler ikna etmeye çalıştıkları kişiye yangın merdiveninden girerek kurtaran itfaiye eri, çevredeki vatandaşlar tarafından tebrik edildi.

Yaklaşık 1 saat süren ikna etme çabaları sonrasında şahıs güvenli bir şekilde indirilerek Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hilmi Çelikel