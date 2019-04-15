Çankırı'da korkunç kaza! Karşı şeride savruldu

Edinilen bilgiye göre, Çankırı-Kastamonu yolu Köprülü Kavşak mevkiinde Yalçın Ç. idaresindeki 18 AAE 100 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan İsmail Kara'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atarak karşı şeride düşen Kara ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Kara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay esnasında Çankırı-Kastamonu yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra yolu trafiğe açtı. Araç sürücüsü Yalçın Ç. gözaltına alındı.

Hilmi Çelikel

