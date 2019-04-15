İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çankırı'da korkunç kaza! Karşı şeride savruldu

Çankırı'da korkunç kaza! Karşı şeride savruldu
Çankırı'da korkunç kaza! Karşı şeride savruldu

Çankırı'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çankırı'da korkunç kaza! Karşı şeride savruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çankırı-Kastamonu yolu Köprülü Kavşak mevkiinde Yalçın Ç. idaresindeki 18 AAE 100 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan İsmail Kara'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atarak karşı şeride düşen Kara ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Kara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay esnasında Çankırı-Kastamonu yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra yolu trafiğe açtı. Araç sürücüsü Yalçın Ç. gözaltına alındı.  

Hilmi Çelikel
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.