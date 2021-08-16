Çankırı'da köylülerden 'tuz fabrikası' tepkisi

Çankırı merkeze bağlı Süleymanlı köyü sınırları içerisinde bulunan araziye tuz fabrikası yapılması için çalışma başlatıldı. Köylülerin bir kısmı, tarım ve hayvancılığın olumsuz etkileneceği iddiasıyla duruma tepki gösterdi. Köy Muhtarı Orhan Akyol da konuyu yargıya taşıdı. Akyol, “Tuz fabrikası yapıldığı zaman tarım bitiyor" dedi.

"Köyümde 4 bine yakın küçükbaş, 400 civarında da büyükbaş var"

Köyde hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğunu kaydeden muhtar Akyol, "Benim köyümde 4 bine yakın küçükbaş, 400 civarında da büyükbaş var. Bu resmi kayıtlarda. Bunlar hiç göz önüne alınmıyor. Biz yargıya başvurduk. Mahkemeye sunduk. Mahkeme süreci devam ederken firma kendine öyle bir güveniyor ki, hiç kimseyi takmıyor, mahkemeyi de takmıyor. Gelip arazinin halini görüyorsunuz. 2 numaralı parseli çeviriyor. Çevirdikleri gün ben gelip dedim ‘mahkeme kararını versin, sonuç ne olursa hepimize eyvallah.' Adamlar kimseyi takmıyor. Köyümüz fakir, gücümüz yok. Bir avukat zor tuttuk” ifadelerini kullandı.

"Burası çevrildiği zaman köyümün hayvancılığı biter"

Muhtar Orhan Akyol, "Köyümün bu bölgede hiçbir metrekare arazisi kalmadı. Köyümün hayvancılığı biter burası çevrildiği zaman, köyümün tarımı biter” dedi.



Hilmi Çelikel

