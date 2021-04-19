Çankırı'da minibüs bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Atkaracalar-Çerkeş D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen 34 ZPB 78 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Feci kaza sonrasında araçta bulunan İlkay, Bakican ve Muhammed Can Demir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İlkay ve Bakican Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hilmi Çelikel

