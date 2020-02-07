Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü!

Kaza, Çankırı Yapraklı kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çankırı'dan Yapraklı istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 YSL 07 plakalı minibüs ile Ferhat Hazinedar idaresindeki 06 MOP 20 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarken otomobil ise yoldan çıktı. Kaza sonrasında Ferhat Hazinedar olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan Emir E., Melis A. ve Döndü H. ise yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu bir süre kapanan yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hilmi Çelikel

