Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 11 şüpheliye ait 6 eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 20 gram metamfetamin, 30 adet sentetik hap, 5 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatı ele geçirildi.

Recep Arslan

İLGİLİ HABER İBB aracı ile uyuşturucu servisi! 2 şüpheli gözaltına alındı

İLGİLİ HABER Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.