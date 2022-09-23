Çankırı'nın ilk kadın otobüs şoförü: Görenler önce şaşırıyor, sonra mutlu oluyor

Çankırı'da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, 10 yıl boyunca yaptığı direksiyon eğitmenliğinin ardından otobüs şoförü oldu. Çankırı'da belediye otobüsü şoförü olarak çalışmaya başlayan Koçyiğit, şehrin ilk ve tek kadın otobüs şoförü oldu. Belediye otobüsüne binen vatandaşlar, Koçyiğit'i direksiyon başında gördüklerinde önce şaşkınlık yaşıyor, sonra titizliği ve güler yüzlülüğü karşısında mutluluk yaşıyor.

Recep Arslan





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