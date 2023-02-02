CANLI ANLATIM! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı

ADANA DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE
MAÇ ANLATIM
45' İlk yarının sonuna 11 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
41' Adana Demirspor'da Belhanda'nın savunma arkasına bıraktığı uzun topa ceza sahasında Onyekuru, tek vuruş denedi. Meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
31' Belhanda penaltı vuruşunda kaleci Altay'ı geçemedi.
29' Penaltı pozisyonun ardından İrfan Can sarı kart gördü.
29' Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada İrfan Can'ın eline çarpan top, VAR'dan gelen uyarı sonucunda penaltı olarak değer kazandı.
21' Maçın bu bölümünde Fenerbahçe oyun üstünlüğünü eline geçirdi.
14' Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın attığı şık gol değer kazanmadı. Mert Hakan'ın ceza yayı gerisinden attığı gol öncesi topun milli oyuncunun eline temas ettiği belirlendi.
4' Maçta tempo oldukça yüksek.
3' Maçta ilk büyük tehlike! Sol kanattan gelişen atakta hızla ceza alanına giren Onyekuru topu biraz ayağından aşırınca araya Atilla Szalai girdi.
1' Adana'da ilk düdük geldi ve maç başladı.
İLK 11'LER:
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Belhanda.
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.
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