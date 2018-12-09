CANLI ANLATIM | Akhisar - Fenerbahçe canlı takip | Akhisar - Fenerbahçe kaç kaç?

Akhisar Fenerbahçe Maçı Canlı Anltımı ve Akhisar FB Kaç Kaç gibi aradığınız detaylar burada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 14.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İşte maça dair detaylar...

CANLI | AKHİSAR 1-0 FENERBAHÇE (İkinci yarı oynanıyor)

26' Bokila

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ceza sahası dışından etkili bir şut çekti. Kaleci Fatih köşeye giden topu çok iyi çıkardı.

7' Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sol kanatta çok iyi hareketlendi. Hasan Ali Kaldırım orta yapmak isterken sakatlandı. Saha kenarında tedavisi yapılıyor.

11' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Hasan Ali Kaldırım sol kanattan etkili bir orta yaptı. Slimani topun üzerinden atladı. Eljif Elmas penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı.

16' Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Jeremy Bokila orta saha yayı önünde ofsaytta kalıyor.

18' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Josue ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kaleci Harun Tekin yumruklayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

18' Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Josue uzaklardan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kaleyi bulmuyor ve dışarı çıkıyor.

26' GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Serginho Mineiro ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Kaleci Harun Tekin bu topu tokatlayarak uzaklaştırmak istiyor. Kısa düşen topu takip eden Jeremy Bokila altıpas içinden vurşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Akhisarspor, Jeremy Bokila'nın golüyle 1-0 öne geçiyor.

29' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Islam Slimani kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

33' Helder Barbosa, Mauricio Isla'yı sağ kanatta sert müdahaleyle yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

34' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topa hareketlenen Mauricio Isla kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

38' Avdija Vrsajevic'in sağ kanattan attığı pasla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Josue uzaklardan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

42' Orta alandan atılan kısa pasla topla buluşan Mehmet Ekici ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzaklardan vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

45' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp diğer kanattan dışarı çıkıyor.

45' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

45' Hakem Bülent Yıldırım ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Akhisarspor 1-0'lık skor ile soyunma odasına galip giden taraf oluyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

46' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top ön direkte savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

47' Ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Martin Skrtel kaleye şutunu çekmek istiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

49' Akhisarspor 2. gole çok yaklaştı! Onur Ayık ceza alanı içi sağ çaprazda sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

52' Fenerbahçe'de Şener sağ kanattan kale önüne etkili bir orta yaptı. Son anda savunma topu kornere yolladı.

57' Fenerbahçe'de Benzia oyuna girdi. Şener Özbayraklı dışarı alındı.

59' Ceza sahası yayı önüde kısa pasla topla buluşan Yassine Benzia kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

61' Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vurduğu top savunma oyuncularından sekiyor. Seken topla ceza sahası içinde buluşan Islam Slimani kısa pasını sol kanatta ki Hasan Ali Kaldırım'a gönderiyor. Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Fatih Öztürk'ün kontrolünde kalıyor.

66' Fenerbahçe'de Mehmet Ekici tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Mehmet orta yapmayı seçti. Ceza alanı içine gelen topu savunmada Bokila karşıladı.

57' Akhisarspor'da Joshue sarı kart gördü.

69' Akhisarspor'da Bokila yerini Manu'ya bıraktı.

70' Akhisarspor'da Regattin oyuna girdi. Onur Ayık dışarı alındı.

72' Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Hasan Ali'nin vuruşu savunmadan sekti ve Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Mehmet vurdu yine savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

78' Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine İsmail Köybaşı oyuna girdi.

79' Akhisarspor'da Joshue ceza alanı içine girmeden nefis bir şut çekti. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe için şanslı bir dakika...



Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan Teknik Direktör Ersun Yanal, Kuşadası'nda bir panele konuşmacı olarak katıldı. Panelin sonunda soruları cevaplayan Yanal, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıklayarak, “Evet Fenerbahçe ile görüştüm. Konu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır“ dedi.

Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “3. Atlas Geleceği Konuşuyor“ etkinliği Kuşadası'nda başladı. Kuşadası Korumar Otel'de gerçekleşen ve 2 gün sürecek olan etkinlikte son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Teknik Direktör Ersun Yanal'da bir konuşma yaptı. 2 gün sürecek ve sunuculuğunu da ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in yaptığı panelin ilk oturumunda Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Serkan Karaismailoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, Homeopati Uzmanı Dr. Levent Buda konuştu. “Sporda ve Futbolda gelecek nasıl şekillenecek Biz ülke olarak neler yapmalıyız?” isimli panelin son bölümünde ise adı son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan ünlü Teknik Direktör Ersun Yanal'da bir konuşma yaptı.

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor teknik direktörlüğü görevlerinin yanı sıra TFF'de Futbol Gelişim Direktörlüğü, Alt Yaş Milli Takımlar Sorumluluğu gibi görevleri üstlenen ve şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması için ismi geçen Ersun Yanal, panelde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Avrupa'nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa ile yarışır düzeye gelmesi gerektiğini belirterek, "Biz ülke futbolu olarak 5 büyük ligin içinde olmalıydık" dedi.

Ünlü Teknik Direktör, altyapı konusunda bir çok sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, "Ülkemizin genç nüfusu bir çok Avrupa ülkesinden fazla. Buna rağmen sporcu sayımız değil. Çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirmeliyiz. Hemen hemen aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya'da yaklaşık 7 milyon lisanslı sporcu varken bizim ülkemizde bu rakam 500 bin. Biz olimpiyatları düzenlemek istiyoruz ama olimpiyat branşlarında spor yapan kişi sayımız çok az. Şu an 18 milyon civarı genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizi spora yönlendirdiğimiz anda dünyaya kafa tutacak potansiyelimiz var. Gençlere kesinlikle sporla ulaşmalıyız. Bunun için gençlerin önünü açacak tesislere ihtiyacımız var. Türk futboluna da gerçek hizmeti altyapı verecek" dedi.

"Fenerbahçe ile görüştüm"

Panelin sonunda soruları cevaplandıran Ersun Yanal, bir Fenerbahçe taraftarının, “Fenerbahçe ile görüştünüz mü ?“ şeklindeki soruya ise Yanal, “Evet Fenerbahçe ile bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusu ise görüşmenin detayları, bütün diğer ayrıntılar hepsi teferruattır. Bunlar halledilmeyecek konular, detaylar değildir. Herkesin kendine göre bir takvimi var. Bizlerin buna saygı duyması gerekir. Buna başka türlü bakılmasına karşıyım. Görüşmemizde bir süre konuşulmadı. Bu nedenle bir süre olarak da veremem. Sadece fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmede Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde, ayrıntılar dediğim gibi teferruata girer“ şeklinde cevap verdi.

Yanal ayrıca, taraftarların kendisine olan ilgili ve yaptığı kampanyalarla ilgili bir soruya da, “Bu taraftarlarımızın özgür iradesidir. Özgür iradesine herkesin saygı duyulması gerekiyor. Eleştirirken de överken de saygı duyulması gerekiyor“ diye cevap verdi.

Panelin sonunda etkinliği düzenleyen Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı yöneticileri tarafından Ersun Yanal'a çeşitli hediyeler verildi.