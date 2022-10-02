CANLI ANLATIM! Beşiktaş Fenerbahçe maçı

BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE

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Maçtan dakikalar

9. dakikada Szalai'nin pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Valencia'nın çapraz pozisyondan plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

31. dakikada Muleka'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

32. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Fenerbahçe'de, Pedro'nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

45' İKİNCİ YARI BAŞLADI

54' Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan İrfan Can sol kanattan hareketlendi. Saiss araya girdi ve İrfan Can'dan öne topu alarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

67' Fenerbahçe'de Batshuayi, Mert Hakan ve Osayi oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

69' Osayi, İrfan Can'ın yerine oyunda.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Josef de Souza, Jackson Muleka, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst

Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Joao Pedro

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ezgjan Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Michy Batshuayi

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Crespo (Fenerbahçe), Masuaku (Beşiktaş)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın



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