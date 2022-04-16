CANLI ANLATIM | Fenerbahçe Göztepe maçı

FENERBAHÇE 1-0 GÖZTEPE

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Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda beyaz noktada topa iyi yükselen Serdar Aziz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Soner'in ceza sahası içi sağ taraftan yaptığı ortada, arka direkte Moubandje'nin şutunda top Altay'da kaldı.

42. dakikada Soner'in pasında ceza sahası içine topla giren Tijanic'in şutunda Altay topu kornere çeldi.

43. dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortaya Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sağ tarafından gelişine uzak direğe yaptığı vuruşunda top dışarı gitti.

45' İlk yarı sona erdi

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas (Attila Szalai dk. 31), Serdar Dursun

Yedekler: Berke Özer, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Arda Güler, Mergim Berisha, Enner Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, David Tijanic, François Moubandje, Franco Di Santo

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Marko Mihojevic, Efe Can Saçıkara, Atakan Çankaya, Yusuf Talum, Lourency, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic

Gol: Serdar Aziz (dk. 4) (Fenerbahçe)

İsmail Yasin Akçın - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

