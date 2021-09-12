CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-Sivasspor maçı canlı anlatım

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında Berisha'nın penaltı noktası yakınlarından yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

12. dakikada Mesut Özil'in pasında sol kanatta topla buluşan Diego Rossi'nin şık hareketlerle ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı plase vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Max Gradel'in altıpasın önünde müsait pozisyondaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Luiz Gustavo'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Rossi'nin son çizgiye inmeden kale önüne çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Bright Osayi-Samuel'in altıpas içinden yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır ceza alanından topu uzaklaştırmak isterken araya Pedro Henrique girdi. Henrique, meşin yuvarlağı kayarak kontrol etmek isteyen Altay'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya ilk aşamada oyunu devam ettirse de daha sonra VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Pedro Henrique, topu filelere gönderdi. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

45'İkinci yarı başladı.

53'Gradel ceza sahası dışından vurdu, Altay topu kontrol etmeyi başardı.

56' Gradel sol kanattan ortasını açtı. Yatabare kale önünde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.

59' Mesut yerini Valencia'ya bıraktı. Mesut Özil - Enner Valencia

59' İrfan Can - Berisha değişikliği geldi. Mergim Berisha - Irfan Can Kahveci

Vitor Pereira'dan 5 değişiklik

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Süper Lig'e 3 maçta 9 puanla başlayan Fenerbahçe, 4. haftada taraftarı önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Vitor Pereira, yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadroda 5 değişikliğe gitti. Son oynanan Altay karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakırken, Enner Valencia ve Attila Szalai de mücadeleye kulübede başladı. Nazım Sangare'nin yokluğunda bu bölgede Serdar Aziz forma giyerken, yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha da ilk 11'e dahil oldu. Sakatlıktan kurtulan Mesut Özil'in yanı sıra Zajc da ilk 11'e giren isimler oldu.

Mesut Özil 2 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 2 maç aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Yıldız oyuncu, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe'nin yıldız 10 numarası Mesut Özil 2 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve galibiyeti getiren golü kaydeden yıldız futbolcu, bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında 64. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bu maçın ardından sakatlık yaşayan ve Altay deplasmanında takımını yalnız bırakan Mesut Özil, milli maç arasında iyileşti ve yeniden formasına kavuştu. Teknik Direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'i Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de yeni transfer Rossi ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, Sivasspor karşılaşmasında 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin ABD Major League ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, ilk maçında 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertli ekipte, Teknik Direktör Vitor Pereira, antrenmanlardaki performansı sonrasında 23 yaşındaki hücum oyuncusuna ilk 11'de formayı teslim etti. Isınmak için sahaya çıkan Diego Rossi, tribünlerden alkış aldı. ABD Major League'de 101 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 43 kez havalandırırken, 17 kez de asist yaptı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand (Atilla Szalai dk. 22), Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Diego Rossi, Mergim Berisha

Yedekler: Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Max Mayer, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Miguel Crespo, Enner Valencia

Teknik Direktör: Vitor Pereira

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Pedro Henrique, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Azubuike Okechukwu, Mehmet Albayrak, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bright Osayi-Samuel (dk. 23) (Fenerbahçe), Pedro Henrique (dk. 45 pen.) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Isaac Cofie (DG Sivasspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

