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CANLI ANLATIM | Galatasaray Gazinatep FK maçı

CANLI ANLATIM | Galatasaray Gazinatep FK maçı
CANLI ANLATIM | Galatasaray Gazinatep FK maçı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY 0-0 GAZİANTEP FK 

 CANLI ANLATIM 

Maçtan dakikalar

1' Hakemin düdüğ ile maç başladı

3' Mertens'in rakip yarı alanın ortalarından savunma arkasına Yunus'a göndermek istediği derin mesafeli topta savunma pas arasını yaparak topu ileri uzaklaştırdı. Daha sonra merkezde baskı ile topu kazanan Sarı-Kırmızılılarda top tekrar Mertens'te kaldı. Belçikalı yıldız, doğrudan kaleyi düşündü ancak şutunda top kaleci Günay'da kaldı.

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İlk 11'ller

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Abdulkadir, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

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