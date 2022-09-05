CANLI ANLATIM | Galatasaray Gazinatep FK maçı

GALATASARAY 0-0 GAZİANTEP FK
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Maçtan dakikalar
1' Hakemin düdüğ ile maç başladı
3' Mertens'in rakip yarı alanın ortalarından savunma arkasına Yunus'a göndermek istediği derin mesafeli topta savunma pas arasını yaparak topu ileri uzaklaştırdı. Daha sonra merkezde baskı ile topu kazanan Sarı-Kırmızılılarda top tekrar Mertens'te kaldı. Belçikalı yıldız, doğrudan kaleyi düşündü ancak şutunda top kaleci Günay'da kaldı.
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İlk 11'ller
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Abdulkadir, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo