CANLI ANLATIM | Galatasaray - Keçiörengücü canlı takip | Galatasaray - Keçiörengücü kaç kaç?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Sarı - Kırmızılılar kendi sahasında tur atlamaya çalışacak.

İLK 11'LER:

Galatasaray: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Muğdat, Atalay

Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Betuhan, Seçkin, Taha, Sertaç.

CANLI | GALATASARAY 0-0 KEÇİÖRENGÜCÜ (İlk yarı oynanıyor)

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

4' Sarı-Kırmızılılar tehlikeli geldi. Sertaç Çam'dan seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Celil Yüksel yerden düzgün bir vuruş yapıyor, ancak son anda çizgi üzerinde Erdi Dikmen topu uzaklaştırıyor.

7' Kazanılan serbest vuruşta ceza sahası gerisinden, yaklaşık 30 metreden Erdi Dikmen vuruşunu yapıyor. Son anda direk dibinde İsmail Çipe topu kornere çeliyor.

8' Sol köşeden Seçkin Getbay'ın kullandığı köşe vuruşuna, Erdi Dikmen yükseliyor ancak vuruşunda top dışarıya çıkıyor.

11' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdülkadir Korkut ortalıyor, ceza sahası içerisinde Taha Balcı topa yükseliyor ancak top sol yandan dışarı çıkıyor.

14' Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Taha Balcı topla buluşuyor, ceza sahası içerisine girmeden İsmail Çipe'nin üzerinden aşırtıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

16' Galatasaray'ın şu dakika itibariyle, topla oynama oranlarında \%56'ya \%44'lük üstünlüğü bulunuyor.

18' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Seçkin Getbay ceza alanına doğru ortalıyor, ancak İsmail Çipe çıkıyor ve topun kontrolünü sağlıyor.

20' Sağ taraftan ceza alanı içerisine giren Muğdat Çelik, kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve vuruşunda kaleci Metin Uçar topu çeliyor.

25' Yay'ın gerisinde topla buluşan Celil Yüksel vuruşunu yapıyor , ancak Keçiörengücü savunması tarafından engelleniyor.

29' Batuhan Süer ceza alanı sağ çizgisinde topla buluşuyor ,vuruşunu yapıyor ancak kaleci İsmail Çipe geçit vermiyor.

32' Yunus Akgün'ün ceza alanı içerisinden vuruşunda top altıpas içerisinde bulunan Ryan Donk'a çarpıyor . Maçın hakemi Özgür Yankaya ofsayt kararı veriyor.

34' Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye yaklaşık 30 metre mesafe varken Maicon Roque topun başına geçiyor. Bu oyuncunun vuruşunda top dışarı çıkıyor.

37' Ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Gökhan Meral topun gelişine vuruşunu yapıyor ancak vuruşunda kaleyi bulamıyor.

38' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu Seçkin Getbay kullanıyor ancak kaleci İsmail Çipe çıkıp topu kontrol ediyor.







