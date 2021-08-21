CANLI ANLATIM! Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş

Maçtan Dakikalar ( İlk Yarı)



32' Sol alt adalesinde problem yaşayan Dicko'nun yerine Kenan Özer oyuna dahil oldu.Nouha Dicko - Kenan Özer



12' N'Sakala orta sahada Recep Niyaz'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Fabrice N'Sakala



4' Mendyl, Rosier'e yaptığı tehlikeli hareket sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Hamza Mendyl

Maç Başladı



1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.



Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Skala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan.









