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CANLI ANLATIM! Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı anlatım

CANLI ANLATIM! Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı anlatım
CANLI ANLATIM! Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş 

 

Maçtan Dakikalar ( İlk Yarı)

32' Sol alt adalesinde problem yaşayan Dicko'nun yerine Kenan Özer oyuna dahil oldu.Nouha Dicko - Kenan Özer

 12' N'Sakala orta sahada Recep Niyaz'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Fabrice N'Sakala

4' Mendyl, Rosier'e yaptığı tehlikeli hareket sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Hamza Mendyl
Maç Başladı

1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Skala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan.




 

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