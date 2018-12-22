İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CANLI ANLATIM | Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip | Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç?

CANLI ANLATIM | Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip | Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç?
CANLI ANLATIM | Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip | Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç?

Kasımpaşa - Beşiktaş... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detayları...

Kasımpaşa - Beşiktaş... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları iha.com.tr'de

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da 26 puanı bulunuyor

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu yer alacak.
Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinin VAR'ı Barış Şimşek, geçtiğimiz haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan M.Başakşehir-Galatasaray maçında da Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.