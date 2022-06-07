CANLI ANLATIM | Litvanya - Türkiye maçı

LİTVANYA 0-1TÜRKİYE
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Maçtan dakikalar
1' Maç başladı
2' GOL! Doğukan, Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.
9' Cengiz'e faul yapan Golubickas sarı kart gördü.
10' Hakan sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Baraja çarpan top kornere çıktı.
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İLK 11'LER!
LİTVANYA: Ernestas Setkus, Pijus Sirvys, Benas Satkus, Linas Klimavicius, Saulius Mikoliünas, Vilius Armanavicius, Linas Megelaitis, Arvydas
TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Doğuhan Sinik, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu