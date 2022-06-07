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CANLI ANLATIM | Litvanya - Türkiye maçı

CANLI ANLATIM | Litvanya - Türkiye maçı
CANLI ANLATIM | Litvanya - Türkiye maçı

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'taki Türkiye, Litvanya ile deplasmanda karşılaşıyor...

LİTVANYA 0-1TÜRKİYE

 CANLI ANLATIM 

Maçtan dakikalar

1' Maç başladı

 2' GOL! Doğukan, Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

9' Cengiz'e faul yapan Golubickas sarı kart gördü.

10' Hakan sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Baraja çarpan top kornere çıktı.

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İLK 11'LER!

LİTVANYA: Ernestas Setkus, Pijus Sirvys, Benas Satkus, Linas Klimavicius, Saulius Mikoliünas, Vilius Armanavicius, Linas Megelaitis, Arvydas

TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Doğuhan Sinik, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu

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