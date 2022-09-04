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CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı

CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı
CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.

MKE ANKARAGÜCÜ 2-3 BEŞİKTAŞ

 CANLI ANLATIM 

Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci'nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1

35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts'u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

45' İkinci yarı başladı

47' GOL! Beridze, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü attı.

52' Bu dakikalarda maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.

61' Ankaragücü'nde Macheda, rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

68' Ankaragücü'nde Macheda oyundan alındı yerine Eren Derdiyok girdi.

74' GOL! Kevin N'Koudou kazanılan penaltı vuruşunda topu kalecinin sağından düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı.

80' Ankaragücü'nde rakibine yaptığı müdahale sonucu Marlon sarı kart gördü.

 

Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han, Marlon, Mukajic, Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Ariyibi, Ghayas Zahid, Beridze, Macheda
Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Diack, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Emre Bilgin, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Gedson Fernandes, Salih Uçan, N'koudu, Dele Alli, Muleka, Weghorst
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Josef de Souza, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien İsmael

Goller: Beridze (dk. 26) (MKE Ankaragücü), Muleka (dk. 30), Dele Alli (dk. 35) (Beşiktaş)

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