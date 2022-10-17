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CANLI ANLATIM | MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI

CANLI ANLATIM | MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI
CANLI ANLATIM | MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 FENERBAHÇE

 CANLI ANLATIM 

 

Maçtan dakikalar

1' Hakemin ilk düdüğü ile maç başladı

3' GOL! Batshuayi, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

10' Taylan sağ kanattan topu ceza sahasına göndermek istedi. Ceza alanında Gustavo, topu uzaklaştırdı.

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İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Urad, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre Kılınç, Ali Sowe, Beridze, Jese

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

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