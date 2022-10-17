CANLI ANLATIM | MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI

MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 FENERBAHÇE
CANLI ANLATIM
Maçtan dakikalar
1' Hakemin ilk düdüğü ile maç başladı
3' GOL! Batshuayi, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
10' Taylan sağ kanattan topu ceza sahasına göndermek istedi. Ceza alanında Gustavo, topu uzaklaştırdı.
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İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Urad, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre Kılınç, Ali Sowe, Beridze, Jese
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
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