CANLI ANLATIM | Trabzonspor: 3 - Antalyaspor: 1

TRABZONSPOR 3-1 ANTALYASPOR

Maçtan dakikalar

9. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında Doukara'nın gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1

14. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağındaki kale direğine çarptı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

22. dakikada gelişen Trabzonspor atağından sağ taraftan topla buluşan Olcay'ın pasında arka direkteki Nwakaeme boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1

36. dakikada Antalyaspor savunmasının uzun gönderdiği topta, Doukara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen taca gönderdi.

42. dakikada Abdulkadir Ömür ceza sahası içi sol çaprazından meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Olcay'ın vuruşunda ise top kaleci Boffin'de kaldı.

55. Trabzonspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Amilton.

58. GOOOLL!! Caleb Ekuban takımını öne geçiren golü atıyor.

62. Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zeki Yıldırım çıkıyor ve yerine Doğukan Sinik oyuna giriyor.

67' GOOOLL!! Trabzonspor, Olcay Şahan ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

72' Antalyaspor takımından Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban

Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Toure, Batuhan Artaslan, Pereira, Abdulkadir Ömür, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Ünal Karam

Antalyaspor: Bofin, Nazım, Celustka, Diego Angelo, Cissokho, Zeki, Amilton, Charles, Hakan Özmert, Fredy, Doukara

Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole, Doğukan, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz