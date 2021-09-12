CANLI ANLATIM! Trabzonspor Galatasaray maçı

TRABZONSPOR 2-2 GALATSARAY

MAÇ ANLATIM

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Edgar le'nin hatalı geri pasında topu kapan Emre Kılınç, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

29. dakikada Hamsik'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

30. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hamsik'in pasında Cornelius'un gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

33.dakikada Kerem Aktüroğlu'nun vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Halil Devrişoğlu boştaki Emre Kılınç'a çıkardı. Emre'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-2

40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine ortasında Bakasetas kafasıyla topu Cornelius'a indirdi. Cornelius'un vuruşunda ise meşin yuvarlak Muslera'nın solundan ağalarla buluştu. 1-2

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

45' Maç başladı

46' Galatasaray'da Morutan yerini Babel'e bıraktı.Olimpiu Morutan - Ryan Babel

46' Galatasaray'da Aytaç Kara, Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu. Emre Kilinc - Aytac Kara

54' Trabzonspor'da sakatlanan Trondsen oyuna devam edemdi ve yerini Denswil'e bıraktı. Anders Trondsen - Stefano Denswil

62' GOL! Sol kanattan ceza sahasına giren Hamsik topu kale önüne çevirdi. Bomboş durumda olan Nwakaeme topu ağlara gönderdi. Gol - Anthony Nwakaeme

70' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza yayından şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

74' Galatasaray'da Kerem yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı. Kerem Aktürkoglu - Mostafa Mohamed

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre İyisoy, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar le, Vıtor Hugo, İsmail Köybaşı (Trondsen dk. 37 ?), Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 37 ?), Nwakaeme, Cornelius

Yedekler: Erce , Hüseyin Türkmen, Siopis, Koita, Denswil, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fatih, Taylan, Alparslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Ozan Köse

