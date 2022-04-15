CANLI ANLATIM | Trabzonspor Karagümrük maçı

TRABZONSPOR 1-1 KARAGÜMRÜK
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Maçtan dakikalar
18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45' İkinci yarı başladı
58' GOL! Vitor Hugo, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Hamsik'in ceza yayı gerisinden içeri ortasında ceza sahasının sağında Visca, topu içeri çevirdi. Denswil'in yerden şutunu kale alanı önünde Vitor Hugo tamamladı ve Viviano'nun müdahalesine rağmen top ağlara gitti.
63' Ceza sahasının sağında topla buluşan Biraschi'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
69' Ani gelişen Karagümrük atağında Levent ceza sahasının sağından kaleyi düşündü. Top yan ağlarda kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Yusuf Erdoğan dk. 7), Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius
Yedekler: Erce, Siopis, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Koita, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Kouassi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Ahmed Musa, Bistrovic, Levent, Karamoh, Pesic
Yedekler: Muzaffer, Utku, Borini, Bamed Onur, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse