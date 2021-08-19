CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Roma

Trabzonspor 0- 0 Roma
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1' İlk düdük geldi! Trabzonspor - Roma karşılaşması başladı.
14' Trabzonspor'da Bruno Peres sarı kart gördü.Sarı Kart - Bruno Peres
15' Roma'da Vina ceza alanı içinde kendini yere bırakınca hakemi aldatmaya yönelik hareketten ötürü sarı kartı gördü.Sarı Kart - Matías Viña
Roma'nın ilk 11'i: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.