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CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Roma

CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Roma
CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor ile Roma karşı karşıya geliyor.

 

Trabzonspor 0- 0 Roma

Maçtan dakikalar (İlk yarı)


 1' İlk düdük geldi! Trabzonspor - Roma karşılaşması başladı.

14' Trabzonspor'da Bruno Peres sarı kart gördü.Sarı Kart - Bruno Peres

15' Roma'da Vina ceza alanı içinde kendini yere bırakınca hakemi aldatmaya yönelik hareketten ötürü sarı kartı gördü.Sarı Kart - Matías Viña

Roma'nın ilk 11'i: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.

 Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

 

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