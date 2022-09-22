CANLI ANLATIM |Türkiye 2 - 2 Lüksemburg

MAÇTA İLK YARI SONA ERDİ!
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kaleci Moris'in uzun pasında ceza sahası içinin sağ tarafında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda topu önünde bulan Martins'in meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
15. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içine girerken Chanot tarafından düşürülmesi sonucunda maçın hakemi Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder meşin yuvarlağı kaleci Moris'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1
18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi solunda topu alan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü.
37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrasında Sanches'in ilerleyip ceza yayından pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sinani'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
39. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in yaptığı ortada kale önünde ters vuruş yapan Chanot meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-2
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.