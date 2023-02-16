CANLI ANLATIM|Trabzonspor - Basel maçı

TRABZONSPOR 0-0 BASEL

MAÇ ANLATIM

37' Maxi Gomez'in yerde kaldığı pozisyonda hakeme şiddetli itirazda bulunan Siopis sarı kart gördü.

21' Ani gelişen Trabzonspor atağında Eren Elmalı sol çaprazdan şutunu çekti. Top kaleci Hitz'ten döndü. Dönen topu Abdülkadir tamamlamak istedi ancak çerçeveyi bulamadı.

16' Eren Elmalı'nın sol kanattan içeri çevirdiği ortaya ceza sahasında hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

Pozisyon

12' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Basel savunmasının arkasına atılan uzun topu arka direkte iyi kontrol eden Gomez, rakibinden sıyrılıp kale sahasına çevirmek istedi ancak bu topu savunma uzaklaştırdı.

1' Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Trabzonspor.

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İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trézéguet, Maxi Gómez.

BASEL: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Burger, Xhaka, Novoa, Kade, Zeqiri.

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