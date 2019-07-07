CANLI: Brezilya Peru Canlı İzle TRT Spor| Brezilya Peru Maç Kaç Kaç

Brezilya Peru Canlı İzle TRT Spor... Copa America bu akşam sahibini buluyor. Yarı final karşılaşmaları sonucunda Şili'yi 3-0 mağlup eden Peru ve Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya ile finalde karşı karşıya geliyor. İşte, Brezilya Peru maçı ile ilgili tüm detaylar ve maçın canlı izleme linki...

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ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ARJANTİN KAPTI

Dün akşam oynanan maç sonucunda Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu. Arjantin'in golleri 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'dan gelirken Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

BREZİLYA PERU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Copa America'nın final maçı kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü saat 23.00'da gerçekleşecek. Maracana Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.