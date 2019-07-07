İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CANLI: Brezilya Peru Canlı İzle TRT Spor| Brezilya Peru Maç Kaç Kaç

CANLI: Brezilya Peru Canlı İzle TRT Spor| Brezilya Peru Maç Kaç Kaç
CANLI: Brezilya Peru Canlı İzle TRT Spor| Brezilya Peru Maç Kaç Kaç

Brezilya Peru Canlı İzle.... Copa America finalinde bu akşam Brezilya Peru ile karşı karşıya geliyor. Peki Brezilya Peru maçı canlı olarak nasıl izlenebilir. İşte mücadeleye ait detaylar...

Brezilya Peru Canlı İzle TRT Spor... Copa America bu akşam sahibini buluyor.  Yarı final karşılaşmaları sonucunda Şili'yi 3-0 mağlup eden Peru ve Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya ile finalde karşı karşıya geliyor. İşte, Brezilya Peru maçı ile ilgili tüm detaylar ve maçın canlı izleme linki...

BREZİLYA PERU MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ARJANTİN KAPTI

Dün akşam oynanan maç sonucunda Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu. Arjantin'in golleri 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'dan gelirken Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı. 

BREZİLYA PERU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Copa America'nın final maçı kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü saat 23.00'da gerçekleşecek. Maracana Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.