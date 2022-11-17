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Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı
Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet çarpıştı, kazada 2 gurbetçi vatandaş yaralandı. Olayda şans eseri küçükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 60. kilometresi Sandıklı Ekinhisar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezai S. (55) idaresindeki Avusturya plakalı hafif ticari araç Ekinhisar köyü kavşağında Kadir İ., idaresindeki 03 SH 002 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan gurbetçi şoför Sezai S. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Kıymet S. (53) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Bayar

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