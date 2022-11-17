Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 60. kilometresi Sandıklı Ekinhisar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezai S. (55) idaresindeki Avusturya plakalı hafif ticari araç Ekinhisar köyü kavşağında Kadir İ., idaresindeki 03 SH 002 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan gurbetçi şoför Sezai S. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Kıymet S. (53) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Bayar

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