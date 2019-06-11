CANLI: İzlanda Türkiye Canlı İzle TRT1| İzlanda Türkiye Canlı Skor Maç Kaç Kaç

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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk, Moldova ve Fransa karşısında aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayarak H Grubu'nda zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu'nun tam kadro yer aldığı antrenmanın basına açık gerçekleşen bölümü düz koşu ve ısınma hareketleriyle geçildi. Ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise İzlanda maçının taktiği üzerinde çalıştı. Millilerde Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz'ün hafif sakatlıkları bulunmasına karşın takımla birlikte çalışmaları yüzleri güldürdü.İşte bu zorlu maça dair tüm bilgiler...

Şenol Güneş: “Büyük devletiz, küçük işlerle uğraşmayız”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda'da havalimanında yaşanan olayları bundan sonra büyütmemek gerektiğini ifade ederek, “Büyük devletiz, küçük işlerle uğraşmayız” dedi. Güneş, Emre Belözoğlu'na fırça yerine bıçak da çekilebileceğini söyleyerek, güvenlik eksikliğine dikkat çekti. Milletle tek yürek olduklarını da söyleyen Şenol Güneş, deplasmanda ilk kez kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sözlerine, kafilenin havalimanına gelişinin ardından yaşanan sıkıntılardan bahsederek başlayan Güneş, ilk olarak bu ülkeye 43 sene önce geldiğini ifade etti.

Toplantı salonunda bulunanlara “43 yaşın üzerinde olan var mı?” sorusunu sorarak sözlerine başlayan Güneş, “Hepinize selam ederim. Futbola dostluk, Fair-Play, ırk, din, dil ayrımı olmadan insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya Kupası'nda sempati topladı. Her millette olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. Ben 43 sene önce, 1976'da buraya geldim. Saha aynı olabilir ama şehir çok değişti. Şehir büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. Çok güzel bir ülkeydi, insanları saf, sıcak, temiz, hava soğuk ama insanları sıcak ve samimiydi.

Aklımda hep İzlanda iyi izlenimler bırakmıştı ama şu an o izlenimler yok. Birçok İzlandalı oyuncu Türkiye'de oynuyor, biz neyin peşindeyiz? İki memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız. 53 yıldır futbolun içindeyim. Bu dediğimiz gümrük değil, X-Ray cihazı. Bu ülkeye birey olarak da yapmıyor, X-Ray cihazına konulmaz insan. Pasaportu aldı bana sallıyor. Kremleri, parfümleri, telefonları alıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun? Burası nüfus olarak küçük bir ülke ama biz buranın insanlık değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorduk, küçülttünüz mü bunu? Bunun sahaya etkisi yok ama ben sadece durum tespiti yapıyorum” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

“Büyük bir devletiz, küçük işlerle uğraşmayız”

İzlanda Milli Takımı Kaptanı Aron Gunnarsson'un bugün yapılan basın toplantısında aynı durumu 2015 yılında Konya'da yaşadıklarını söylemesiyle ilgili olarak konuşan Şenol Güneş, “Rakip oyuncu, ‘Daha önce de Konya'da bu bize yapıldı' demiş. Eğer yapıldıysa orada da terbiyesizlik yapılmıştır. Bilmiyorum. Ama orada yapılmış diye burada da yapılmışsa daha büyük terbiyesizlik.

Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz, küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. Kimseyi üzmek istemiyorum ama bunu da gündeme getirmedim fakat madem konuşuldu, söyleyeyim. Fikstür yapılırken İzlanda'da iki maç içeride yapılırken niye diğerlerinde yapılmadı. Bu avantajı zaten size vermişler. Sizi koruyorlar zaten. Biz bunları kapattık” dedi.

Olayların futbolcuları etkileyip etkilememesiyle ilgili gelen bir soruyu da cevaplandıran deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

“Olayla, futbolcuların motivasyonunun hiç alakası yok. Orada yorulduk, 6,5 saat yol geldik, o günün tamamını yolda geçirdik, normal olarak yorgun olacağız. 2-3 saat daha orada kaldık. Çok da aşırılık olmadı. 30-40 sene önce rakibi uyutmamak için bizde de yapılanlar vardı. Artık bunları yapmamak gerek. Bunu UEFA'nın denetlemesi gerek. Bu kadar basit konularla ülke yetkililerinin uğraşması doğru değil. İzlanda-Türkiye dostluğu devam etsin.”

“Umarım yarın ilk olur”

Milli Takım'ın daha önce İzlanda'yı deplasmanda yenemediğine dikkat çeken Güneş, “İzlanda daha önce biliyorsunuz grubumuzda iyi neticeler alarak şampiyonalara katıldı. Hep de tesadüfen karşılaşma durumlarımız oluyor. Burada onları hiç yenemedik, umarım ki yarın bir ilk olur. İyi bir takımla oynayacağız. Takım oyunu oynayan, koşan, agresif oynayan, oyunu biraz sertliğe dönüştüren, disiplinli, savunmayı iyi yapan, oyun formatını bildiğimiz bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Onlar da, biz de iddialıyız. Fransa maçının sonucu ne olursa olsun bizim için İzlanda maçı önemli olacaktır. Alacağımız 3 puan bizi 2020 Avrupa Şampiyonası'na götürecek olan ilk anahtar olacaktır” diye konuştu.

“Fırça yerine bıçak da çekebilirdi”

Havalimanında özellikle güvenlik konusunda yaşanan eksikliklerin sorulması üzerine konuşmasını sürdüren Şenol Güneş, “Kimseyi üzmek istemiyorum. Ben olanları anlattım ama bana komik geldi. Bugün konuşulunca kasıtlı yapıldığı belli oldu. Biri kasıt yapmışsa ve hala konuşuyorsak hata yapmış oluruz. Kural nedir, senin gelen vatandaşı normal prosedür yaparak geçirirsiniz. Orada vatandaş gelmişse, fırça ya da bıçakla biri de girebilir. Sokmamak gerek. Yarın futbol oynayacağız. Sahada kıran kırana maç olacak, hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Saha dışında yapılan dünkü yanlışlıkları İzlandalı yetkililer de öğrenince çok üzüleceklerdir. Oradaki kişilerle yüz yüze gelirsek çok daha iyi olur. Biz hakikaten çok sakindik. Herhangi bir gerginlik olabilirdi çünkü mantıklı hiçbir şey yoktu. Kameraya niye alırsınız. Bir ülkeye giriyorsunuz elinizdeki telefonu daha pasaporta girmeden niye alırlar. Sahada bir maç yapacağız, o tarafa gelelim” açıklamasında bulundu.

“Tek yürek, tek nefes olduğumuzu biliyoruz”

Milli Takım'ın sorumluluğunun da gururu da olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden başarılı teknik adam, “O sorumluluğu aldık. Saha içinde de burada da bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, beklentilere cevap vermek istiyoruz. Onlara umut ve mutluluk vermek için işimizi iyi yapmak zorundayız. Türkiye'deki herkesin bizimle aynı gönül birliği yaptığını biliyoruz.

Tek yürek, tek nefes olduğumuzu biliyoruz. İyiye bir gidişimiz var, yarınki müsabaka üç sonuçlu bir müsabaka, iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazandığımız takdirde yüzde 70'in üzerinde avantajımız olur. Bunu biliyoruz. Sakatlık olarak da 3-4 oyuncumuz, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, son maçta da Mahmut ve Dorukhan'ın durumlarına idmanda bakacağız ve değerlendireceğiz. 25 oyuncumuz var, 23'ünü kadroda bulunduracağız. Tüm Türkiye bu maçtan bir başarı bekliyor, biz de elimizden geleni gösterip hak ettiğimiz galibiyeti almaya çalışacağız. Futbol güzellikler işidir, ülkeler arasında dostluğa katkı yapmalıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Erik Hamsen: "Hedefimiz 3 puan"

A Milli Futbol Takımı'nın yarın karşı karşıya geleceği İzlanda'da Teknik Direktör Erik Hamsen, hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. İzlandalı milli oyuncu Gunnarsson ise, milli takımın havalimanında maruz kaldığı durumla ilgili olarak, "2015 yılında biz de Konya'da aynı durumu yaşamıştık" dedi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız'la karşı karşıya gelecek olan İzlanda'da Teknik Direktör Erik Hamsen ve Kaptan Aron Gunnarsson basın toplantısında konuştu. Güzel bir karşılaşma olacağını belirterek sözlerine başlayan Teknik Direktör Hamsen, "Türkiye elemelere çok iyi başladı. Onlara büyük saygımız var. Çok yetenekli ayaklara sahipler. Grup maçlarına 3 galibiyetle başladılar, 8 gol attılar ve henüz gol yemediler. Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Güzel ve heyecan verici bir karşılaşma olacaktır" ifadelerini kullandı.

Havalimanı yorumu

Hamsen, havalimanında Milli Takım kafilesine yapılan uygulamayla ilgili olarak sorulan soruya ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konu benim konum değil. Yetkililere sormalısınız. Ben yalnızca yarınki maça odaklanmak istiyorum" cevabını verdi.

Gunnarsson: "Daha önce aynısını yaşadık"

İzlanda Milli Takımı Kaptanı Aron Gunnarsson, Türkiye'nin iyi bir takım kurduğunu söyledi. Daha önce Türkiye ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Gunnarsson, "Ancak şimdi hocaları değişti, oyuncuları değişti. İyi bir takım kurdular ve Fransa galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Havalimanında Türkiye Milli Takımı kafilesine yapılan uygulamayla ilgili konuşan Gunnarsson, "Daha önce biz de Konya'ya gitmiştik. 2015 senesiydi. Burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum" açıklamasını yaptı.



