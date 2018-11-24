CANLI İZLE | Ankaragücü - Beşiktaş şifresiz canlı izle | Ankaragücü - Beşiktaş şifresiz veren kanallar izle

Ankaragücü - Beşiktaş şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Zorlu karşılaşma Ankara ekibinin stadının yetişmemesi nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı Kayseri'de oynanacak

Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, Osmanlı Stadı'nın zemininde yaşanan problemlerden dolayı Kayseri Kadir Has Stadyumu'na alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Futbol Federasyonu tarafından 24 Kasım Cumartesi saat 19.00'da bu sahada oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.

Öte yandan maçlarını yine Osmanlı Stadı'nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği veOsmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka stadyumlarda yapacak."

Beşiktaş, Pepe'siz Ankaragücü deplasmanına gidiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Milli takımda sakatlanan Pepe, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, saat 15.00'te özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Şenol Güneş kadroyu belirledi

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş, Ankaragücü maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel."