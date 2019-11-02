CANLI İZLE: Antalyaspor Beşiktaş | Antalya BJK Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 10. haftasında 12 puanla 9. sırada bulunan Beşiktaş, 11 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Antalya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Kartal seri peşinde

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Caner ve sakat olan Dorukhan forma giyemeyecek. Burak Yılmaz'ım durumu ise bugün belli olacak.

Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirerek moral kazanan Beşiktaş, Antalya deplasmanında kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte bu maç öncesinde sakatlardan da güzel haber geldi. Galatasaray derbisinde sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan isimlerden Victor Ruiz, Douglas ve Kevin N'Koudou, Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek durumda. Deplasmanda oynanacak olan mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipteki eksik isimler sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve cezalı durumdaki Caner Erkin. Burak Yılmaz'ın durumu ise bugün netlik kazanacak.

Antalya ile 54. randevu

Antalyaspor ile 54. maçına çıkacak olan Beşiktaş, bugüne kadar rakibiyle karşılaştığı 53 maçta 37 galibiyet elde etti. 9 karşılaşmanın berabere bittiği bu mücadelelerde Antalyaspor 7 kaz sahadan galibiyetle ayrıldı. Antalya'da oynanan maçlarda da Beşiktaş'ın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 26 maçta Beşiktaş 15 galibiyet elde ederken, Antalyaspor 5 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek Beşiktaş Park'taki ilk yenilgisini tattıran Antalyaspor, sezonun ikinci yarısında sahasında oynanan maçı ise farklı kaybetti. Beşiktaş geçen yıl rakibini bu sahada 6-2 devirmeyi başarmıştı. Ligde üst üste Gençlerbirliği ve Sivasspor'a mağlup olan Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterdi. Niğde Anadolu ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, 90 dakikası ve uzatmaları beraberlikle sonuçlanan maçta rakibini penaltılarla geçerek tur atlamayı başardı. Beşiktaş ise hafta içini maç yapmadan geçirdi. Antalya Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin hakemliğini Cüneyt Çakur yapacak. Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş 195 gündür deplasmanda gülemiyor!

Süper Lig'de son deplasman galibiyetini 195 gün önce Sivasspor'a karşı alan Beşiktaş, yarın konuk olacağı Antalyaspor'u yenerek bu seriyi bitirmek ve bu sezonki ilk dış saha zaferini elde etmek istiyor.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, çizdiği kötü dış saha grafiğine de bu maçla son vermeyi hedefliyor. Bu sezon çıktığı Sivasspor, Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanlarında mağlup olan, Ankaragücü maçında ise 1 puan alan siyah-beyazlılar, böylece 2019-2020 sezonunda 4 dış saha karşılaşmasından sadece 1 puan çıkarabilmiş oldu.

Son deplasman galibiyetini ise geçtiğimiz sezon, 22 Nisan'da konuk olduğu Sivasspor maçında 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, 195 gündür İstanbul'a üç puanla dönemiyor.

22 Nisan 2019'dan bu yana Beşiktaş'ın dış saha maçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (22 Nisan 2019)

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (05 Mayıs 2019)

Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1 (18 Mayıs 2019)

Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 (17 Ağustos 2019)

Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 2 (14 Eylül 2019)

Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (29 Eylül 2019)

Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (19 Ekim 2019)

Antalyaspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Antalyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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Burak Yılmaz, Antalyaspor maç kadrosunda

Beşiktaş'ın ligde Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, hafta içinde tetkikleri yapılan ve dün takımla çalışan Burak Yılmaz'ı Antalyaspor mücadelesinin kadrosuna aldı. N'Koudou ve Douglos ise kadroda yok.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sevindirici haber geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan ve derbide forma giyemeyen yıldız futbolcu, dün yapılan tetkiklerin ardından takımla birlikte çalıştı ve Antalya maçının kadrosuna alındı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Victor Ruiz de bu maçta forma giyebilecek. Ancak Douglos ve N'Koudou, tam olarak iyileşmedikleri için kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Caner'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Douglas, N'Koudou ve Dorukhan ile birlikte Orkan Çınar kadroya alınmayan isimler oldu. Avcı'nın 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby."

Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı

Antalyaspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor taraftarına omuz omza statta buluşma çağrısı yapıldı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü oynanacakları Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı. Yönetim kurulunun yaptığı açıklamada, "Büyük Antalyaspor taraftarı, 'biz Antalyasporuz' sözünü bu güne kadar yaşadığı her türlü zorluğun altından başarıyla kalkan yönetimimizi, hiçbir zaman yanımızdan ayrılmayan, varlıklarıyla gücümüze güç katan taraftarımızı, üzerinde armamızın bulunduğu asil formamızı terinin son damlasına kadar ıslatan futbolcularımızı ve teknik ekibimizi, birbirine sıkı sıkıya bağlı camiamızı düşünerek söyledik. Çünkü biliyoruz ki biz birlikteyken çok daha güçlüyüz. Çünkü biliyoruz ki 'Biz Antalyasporuz' diyen herkes kol kola olduğunda, önümüzde yıkamayacağımız hiçbir engel yoktur, olmayacaktır. İşte o günlerden biri daha geldi. Kırmızı beyaz ailenin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterme vaktidir. Cumartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadımızda buluşalım. Kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe olalım, son düdüğe kadar takımımızın arkasında duralım. En güçlü sesimizle bir kez daha haykıralım, biz Antalyasporuz" denildi.