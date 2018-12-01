CANLI İZLE | Beşiktaş - Galatasaray şifresiz canlı izle | Beşiktaş - Galatasaray şifresiz canlı veren kanallar izle

Beşiktaş - Galatasaray şifresiz canlı izle... Süper Lig'de derbi zamanı! Bir taraftar Beşiktaş, diğer taraftar Galatasaray... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray derbisi şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte dev derbiye dair tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Saat 20.00'da başlayacak dev mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Dev mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları ise iha.com'da...

Kartal'ın gözü derbide

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde tam anlamıyla sıkıyönetim ilan edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, dün sabah 11.00'de yapılan antrenman sonrasında oyuncuların iyice dinlenmesini istedi. Sakatlıkları bulunan Quaresma, Medel ve Gökhan Gönül de maça yetişecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, tam anlamıyla sıkı yönetim ilan etti. Sarpsborg ile oynanan maçın ardından İstanbul'a gelen ve sabah 09.00'da İstanbul'a inen futbolcular, tam 2 saat sonra 11.00'de Ümraniye'de yenileme antrenmanı yaptı. Antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Güneş, oyuncularının iyice dinlenmesini istedi. Bugün saat 17.00'de yapılacak çalışma sonrasında kampa girecek olan siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sarpsborg galibiyetlerinin ardından Galatasaray'ı da yenerek taraftarına galibiyet armağan etmek ve zirve yarışından uzaklaşmamak istiyor.

Quaresma, Gökhan Gönül ve Medel hazır

Sarpsborg maçı öncesinde Quaresma, Medel, Roco, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Pepe ve Babel, sakatlıkları nedeniyle Norveç'e götürülmemişti. Tedavilerine devam edilen futbolculardan Ricardo Quaresma, Medel ve Gökhan Gönül, oynamaya hazır duruma geldikleri öğrenildi. Pepe, Babel ve Gökhan Töre forma giyemeyecek. Roco'nun durumu belirsiz ancak bu futbolcu oynayacak duruma gelse dahi, Teknik Direktör Şenol Güneş, performansından memnun kalmadığı Roco'ya şans vermeyi düşünmüyor. Siyah-beyazlılarda bir diğer eksik ise kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan.

Güneş, orta saha üstünlüğüne dikkat çekti

Zorlu maç öncesinde Galatasaray'da cezalı durumda bulunan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in yokluğunda orta saha üstünlüğünü rakibe kabul ettirmek isteyen Güneş, özellikle bu noktada Atiba'ya çok güveniyor. Serdar Aziz'in de cezasının olması, sarı-kırmızılı rakipte savunmanın ağır kalmasına neden olabilir. Genç yıldız Güven Yalçın'ın savunma içinde hareketli olmasını isteyen Güneş, özellikle Adem Ljajic'in defans arkasına attığı topların üzerinde duruyor. Siyah-beyazlıların bir diğer silahı ise kanatlardan yapılacak ortalar. Quaresma ve Lens'i etkili kullanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu 2 futbolcunun da bol bol orta yapmasını istedi.

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisini kaçıracak

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, oyunculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz cezalarından dolayı, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda da sakatlıklarından dolayı Beşiktaş derbisini kaçıracak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcuların sayılarının fazla olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylardan dolayı futbolculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye'nin cezası devam ederken, Serdar Aziz de geçen hafta oynanan A. Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda'nın ise sakatlıkları sürüyor.

Teknik ekipte de iki isim Beşiktaş derbisini kaçıracak. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da Fenerbahçe derbisinden dolayı cezaları devam ediyor. Terim ile Şaş, bu maçta da yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray'ın antrenmanında dünya rekoru!

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'ndaki taraftara açık antrenmanını 40 bin 541 sarı-kırmızılı taraftar takip etti. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son idmanını Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftar açık olarak gerçekleştirdi. Kombine ve GSStore'dan 19.05 TL'lik yapılan her alış-verişlerinde bir antrenmanı izleme bileti kazandı. Antrenmanı ücret ödeyen ve kombine sahipleri ile birlikte toplam 40 bin 541 taraftar izledi. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu.

Tribünlerde tezahürat ve meşale şovlarının yapıldığı antrenmanı, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti. Meşalelerden dolayı zaman zaman sahanın içi görülemedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya devam etti.

