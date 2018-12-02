CANLI İZLE | Beşiktaş - Galatasaray şifresiz canlı izle | Beşiktaş - Galatasaray şifresiz veren kanallar izle

Beşiktaş - Galatasaray şifresiz canlı izle... Süper Lig'de derbi zamanı! Bir taraftar Beşiktaş, diğer taraftar Galatasaray... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray derbisi şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte dev derbiye dair tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Saat 20.00'da başlayacak dev mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Dev mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları ise iha.com'da...

CANLI | BEŞİKTAŞ 1-0 GALATASARAY (İlk yarı sonucu)

18' Ljajic (p)

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

2' Sol kanattan gelişen atakta Güven Yalçın son çizgiye inerek ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Fernando Muslera çıkıyor ve meşin yuvarlağa rakibinden önce sahip oluyor.

4' Beşiktaş önde basıyor. Galatasaray pasla çıkmakta zorlanıyor ilk dakikalarda. Muslera'ya geri paslar fazla

7' Adriano'nun ceza alanına yüksek gönderdiği topa Muslera yumrukla çıktı, seken topu Ozan Kabak son anda uzaklaştırdı.

8' Galatasaray hızlı atağında Mariano'nun pasını Onyekuru ceza alanına kontrol etti. Savunma yerleşince geri çıkardı topu. Feghouli sağ çaprazdan gelişine vurdu, top dışarı gitti.

11' Savunma arkasına havadan atılan pasa Henry Onyekuru hareketleniyor ancak kaleci Loris Karius tehlikeyi sezerek çıkıyor ve meşin yuvarlağı uzaklaştırıyor.

13' Beşiktaş tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ljajic'in vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

14' Quaresma'nın sağdan ortasında arka direkte Güven'den önce Ozan kafayı vurdu.

14' Mustafa Pektemek'in kafasını soktuğu topa Ozan Kabak ayağını gösterince hakem çift vuruş kararı verdi.

15' Çift vuruşu Caner ile paslaşıp kullanan Ljajic'in kaleye şutunda top barajdan döndü.

17' Beşiktaş, VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı.

18' Çift vuruşta elle oynadığı tespit edilen Eren Derdiyok sarı kart gördü.

18' GOL! Adem Ljajic penaltıyı gole çevirdi! Muslera'nın ayağıyla hamlesi yeterli olmadı.

20' Beşiktaşlı Vida kendi ceza alanında yerde kaldı. Tedavisi yapılıyor

22' Vida'nın tedavisi sonlandı. Hırvat yıldız oyuna devam ediyor.

23' Galatasaray'ın ligde yediği son 11 golün 6'sı penaltılardan geldi.

26' Adriano'nun sağdan ortasında Ahmet Çalık'a çarpan top dışarı çıktı. Korner.

27' Quaresma sağdan köşe vuruşu kullandı, Feghouli ön direkte karşıladı. Devamında Ljajic'in sağdan ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunu Muslera kurtardı.

30' Feghouli'nin sağdan ortasında Necip kafayla topu kornere yolladı.

31' Selçuk sağdan köşe vuruşu kullandı, Beşiktaş savunmasında Mustafa Pektemek topu ön direkte uzaklaştırdı.

32' Selçuk serbest vuruşta ceza alanına gönderdi topu. Vida kafayla dışarı yolladı. Korner.

33' DİREK! Selçuk soldan köşe vuruşu kullandı. Ozan Kabak'ın kale sahasından vuruşu üst direkten döndü!

36' Onyekuru'nun pasında Feghouli topu alıp Selçuk'a çıkardı, Selçuk'un şutu direkten döndü ancak öncesinde Feghouli için ofsayt bayrağı kalkmıştı.

38' Adem Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda top Muslera'nın kucağında kaldı.

39' Eren Derdiyok sağdan kaleyi denedi, top dışarı çıktı. Eren'e Vida'nın müdahalesi var. VAR kontrolü ve Eren'in tedavisi yapılıyor.

40' Beşiktaş'ta ise Medel sarı kart gördü.

40' VAR kontrolü sırasında rakipleriyle tartışan Fernando sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

42' Orta alanda Medel'in sert faulü sonrası onu iten Selçuk İnan sarı kart gördü.

44' Beşiktaş ceza alanında yaşanan karambolde VAR incelemesi yapılıyor.

45' Pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır penaltı yok dedi.

45' Rakip ceza alanında Eren ile paslaşan Feghouli şut açısı bulamadı. Sıfıra açılan top auta çıktı.

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

45' Onyekuru soldan çalımlarla ceza alanına girdi, yanından ona yetişen Quaresma topu kornere yolladı.

45' Selçuk'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Karius topu yumrukla uzaklaştırdı.

45' Beşiktaş hızlı atağında Güven Yalçın ceza alanına sokulurken Mariano onu faulle durdurdu ve sarı kart gördü.

45' Adem Ljajic frikiği kullandı, Muslera topu kornere çeldi.

45' Galatasaray rakibini az adamla yakaladı. Mariano ceza alanına yaklaşırken pasını verdi ancak hızlı. Top auta gitti.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.



11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Karius; Adriano, Necip, Vida, Caner Erkin; Dorukhan, Medel; Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek; Güven Yalçın

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Ozan Kabak, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren

Kartal'ın gözü derbide

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde tam anlamıyla sıkıyönetim ilan edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, dün sabah 11.00'de yapılan antrenman sonrasında oyuncuların iyice dinlenmesini istedi. Sakatlıkları bulunan Quaresma, Medel ve Gökhan Gönül de maça yetişecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, tam anlamıyla sıkı yönetim ilan etti. Sarpsborg ile oynanan maçın ardından İstanbul'a gelen ve sabah 09.00'da İstanbul'a inen futbolcular, tam 2 saat sonra 11.00'de Ümraniye'de yenileme antrenmanı yaptı. Antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Güneş, oyuncularının iyice dinlenmesini istedi. Bugün saat 17.00'de yapılacak çalışma sonrasında kampa girecek olan siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sarpsborg galibiyetlerinin ardından Galatasaray'ı da yenerek taraftarına galibiyet armağan etmek ve zirve yarışından uzaklaşmamak istiyor.

Quaresma, Gökhan Gönül ve Medel hazır

Sarpsborg maçı öncesinde Quaresma, Medel, Roco, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Pepe ve Babel, sakatlıkları nedeniyle Norveç'e götürülmemişti. Tedavilerine devam edilen futbolculardan Ricardo Quaresma, Medel ve Gökhan Gönül, oynamaya hazır duruma geldikleri öğrenildi. Pepe, Babel ve Gökhan Töre forma giyemeyecek. Roco'nun durumu belirsiz ancak bu futbolcu oynayacak duruma gelse dahi, Teknik Direktör Şenol Güneş, performansından memnun kalmadığı Roco'ya şans vermeyi düşünmüyor. Siyah-beyazlılarda bir diğer eksik ise kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan.

Güneş, orta saha üstünlüğüne dikkat çekti

Zorlu maç öncesinde Galatasaray'da cezalı durumda bulunan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in yokluğunda orta saha üstünlüğünü rakibe kabul ettirmek isteyen Güneş, özellikle bu noktada Atiba'ya çok güveniyor. Serdar Aziz'in de cezasının olması, sarı-kırmızılı rakipte savunmanın ağır kalmasına neden olabilir. Genç yıldız Güven Yalçın'ın savunma içinde hareketli olmasını isteyen Güneş, özellikle Adem Ljajic'in defans arkasına attığı topların üzerinde duruyor. Siyah-beyazlıların bir diğer silahı ise kanatlardan yapılacak ortalar. Quaresma ve Lens'i etkili kullanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu 2 futbolcunun da bol bol orta yapmasını istedi.

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisini kaçıracak

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, oyunculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz cezalarından dolayı, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda da sakatlıklarından dolayı Beşiktaş derbisini kaçıracak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcuların sayılarının fazla olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylardan dolayı futbolculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye'nin cezası devam ederken, Serdar Aziz de geçen hafta oynanan A. Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda'nın ise sakatlıkları sürüyor.

Teknik ekipte de iki isim Beşiktaş derbisini kaçıracak. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da Fenerbahçe derbisinden dolayı cezaları devam ediyor. Terim ile Şaş, bu maçta da yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray'ın antrenmanında dünya rekoru!

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'ndaki taraftara açık antrenmanını 40 bin 541 sarı-kırmızılı taraftar takip etti. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son idmanını Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftar açık olarak gerçekleştirdi. Kombine ve GSStore'dan 19.05 TL'lik yapılan her alış-verişlerinde bir antrenmanı izleme bileti kazandı. Antrenmanı ücret ödeyen ve kombine sahipleri ile birlikte toplam 40 bin 541 taraftar izledi. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu.

Tribünlerde tezahürat ve meşale şovlarının yapıldığı antrenmanı, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti. Meşalelerden dolayı zaman zaman sahanın içi görülemedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya devam etti.

