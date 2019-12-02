CANLI İZLE: Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta | hangi kanalda? | İlk 11'ler

Süper Lig'in 13.haftasının kapanış maçı Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanıyor. Beşiktaş ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyet ile kapatmak istiyor. 3 puan hedefi ile sahaya çıkacak olan siyah beyazlı ekip Kayserispor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırsa Lig'de 3.sıraya yerleşecek ve şampiyon yolunda iddiasını ortaya koyacak.

BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Kayserispor maçı nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Kayserispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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Kartal'da hedef zirve yürüyüşünü sürdürmek

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Süper Lig'de son 6 maçta topladığı 16 puanla zirve yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, yarın taraftarı önünde Kayserispor'u konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor'da ise birçok eksik ve kadro dışı oyuncu var. Sarı-kırmızılı ekipte Alpay Çelebi, Eray İşcan, Levent Gülen sakat, Hedro Henrique cezalı. Ntep, Adryan ve Bilal Başacıkoğlu ise kadro dışı. Takımın önemli isimlerinden Mensah ve Kravets'in durumları da belirsiz.

Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ı ligde geride bırakan Beşiktaş, Kayserispor karşısında kazanarak, Göztepe önünde puan kaybeden Fenerbahçe'yi geçmek istiyor. Zirve yolunda önemli galibiyetlere imza atan Abdullah Avcı'nın ekibi, son 6 maçta kalesinde gördüğü 1 golle de bu anlamda dikkat çekiyor.

15 YAŞINDAKİ EMRE İLK 11'DE

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 13.haftasının kapanış maçında bugün İstanbul'da saat 20.00'de ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak.

Beşiktaş maçı öncesi Sarı Kırmızılı takımda Emre Demir bugün sahaya ilk kez on birde başlayacak. Emre Demir, İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla bu sezon ilk kez 11'de çıkacak. İstikbal mobilyaKayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, "Emre Demir'i bugün ilk 11'de sahaya süreceğim" dedi.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Diaby, Atiba, Elneny, Ljajiç, Caner, Burak

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Hasan Hüseyin, Emre Demir,Umut, Adebayor