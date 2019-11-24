CANLI İZLE: BTC Türk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe | Malatyaspor FB şifresiz izle| Malatya FB Maç kaç kaç

Süper Lig'in 12. haftasında 20 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe, 18 puanla 8. sırada bulunan BTC Türk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde sakatlıklarla boğuşan ve çok önemli oyuncularından yoksun olan Fenerbahçe, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp ligin zirvesine tırmanmak istiyor. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı lacivertliler bu maçla birlikte galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan karşısında son 5 maçtır bileği bükülmeyen ve Sergen Yalçın yönetiminde giderek ivme kazanan BTC Türk Yeni Malatyaspor, bu yenilmezlik serisini bir galibiyetle daha taçlandırmak istiyor. Saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla birlikte BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.

BTC Türk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?





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Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'da havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Malatya Stadında oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi özel uçakla akşam saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen sarı lacivertli takımı Malatya'da taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uçağın piste inmesi ile birlikte sloganlar atmaya başlayan taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara çiçek takdim etti. Futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren taraftarlar, sarı-lacivertlilere uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsünün havaalanından hareket etmesi ile birlikte meşaleleri yakan yüzlerce taraftar, tezahüratlar eşliğinde takımlarını kalacakları otele uğurladı.

Yeni Malatyaspor'da hedef Fenerbahçe'yi yenip zirveye ortak olmak

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Süper Lig'de topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Malatya temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmazken, sakatlığı düzelen Fofana ve Chaalali'nin maç kadrosuna alınacakları belirtildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozları Brezilyalı Guilherme ve golcü Jahovic olacak. Ligin 9 golle en golcü futbolcusu durumunda bulunan Adis Jahovic ve 6 asistle en fazla asist yapan futbolcusu olan Guilherme'yi bu maça özel olarak hazırlayan Yalçın'ın Gökhan Töre'ye de 11'de şans tanıyacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşına, Farnolle, Chabake, Hadabe, Mustafa, Sakıb, Acuah, Robin, Guilherme, Gökhan, Bifouma ve Jahovic çıkması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli olurken, sarı-lacivertli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sol bacak adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de Malatya'ya gidecek kafile belli oldu. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan Isla ve sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi yer almazken Yeni Malatyaspor karşısında forvette forma giymesi beklenen Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi. Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kafilesi şöyle:

"Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses."