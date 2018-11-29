CANLI İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Zagreb şifresiz canlı izle | Fenerbahçe - Dinamo Zagreb şifresiz veren kanallar izle

Fenerbahçe - Dinamo Zagreb şifresiz canlı izle... UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Robert Schörgenhofer düdük çalacak.

Saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 113. kez sahada

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile mücadele edecek olan Fenerbahçe bu karşılaşma ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki 113. maçına çıkmış olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, oynayacakları bu mücadele ile UEFA Avrupa Ligi'nde 113. karşılaşmasına çıkacak.

Ligden sonra moral arıyor

Süper Lig'de Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Düdük Schörgenhofer'de

Yarın 20.55'te başlayacak olan mücadeleyi Avusturya Futbol Federayonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.

Ayew 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edilen Andre Ayew ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçta el dördüncü parmağında kırık oluşan Ayew, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor'a karşı forma giydiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Futbol A Takımımızın oyuncusu Andre Ayew'in, Liv Hospital'da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

Futbolcumuza Prof. Dr. Erden Ertürer ve ekibi tarafından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Andre Ayew, 2 hafta sonra takımımızla birlikte çalışmalarına başlayacaktır.

Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."

Erwin Koeman: "Turu geçmeyi garantilemeliyiz"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı öncesi grupta ikinci sırada olduklarının altını çizerek, "Yarın kazanarak gruptan çıkmayı garantilemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'le oynanacak olan karşılaşma öncesinde konuştu. Gruptaki durumlarını bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Koeman, "Dinamo Zagreb birinci sırada biz ise ikinci sıradayız. Yarın bir üst tura yükselmeyi garantileme şansımız var. Hedefimiz bu olmalı ve hedefimiz de bu. Son derece açık" diye konuştu.

Takımın 3 Ağustos'ta dahil olduğunu da ifade eden Koeman, "Sezon başında 6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. En önemli haftalar o haftalardı. Ben ilk başladığımda Benfica maçına çok yakındık. Bugüne kadar çok şey gördüm. Bunların bazıları iyi şeyler, bazıları daha az iyi şeyler ve bazıladı da iyi olmayan şeyler. Bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum" açıklamasını yaptı.

"Kazanırsak stresimiz daha az olacak"

Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak konuşan Erwin Koeman, "Herkes neler olacağını bilmek ister. Bu soruyu üstlerime sormanız gerekiyor. Şu anda buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu durum oyuncular için sıkıntı oluşturmamalı. İşimiz performans göstermek. Bu takımı bir şekle sokabilmek için Chris'le birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Pozisyonlarımızı biliyoruz, çok şey yapmamız gerekiyor. Milli arada 15 oyuncumuz dünyanın farklı noktalarına seyahat etti. Yarınki galibiyet çok önemli. Kazanmamız halinde kafamızdaki stres daha az olacaktır" dedi. Çok şey görmesiyle ilgili olarak sorulan soruyu da yanıtlayan Koeman, "O kısımla ilgili bir şey söylemeyeceğim, özel bir konu. Herkes kötü bir şey söylediğimi sanıyor. Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Son derece açık benim kafamda" ifadelerini kullandı.

Takımdaki son durumla ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Hollandalı çalıştırıcı, "Pazar günü bir mağlubiyet aldık, çözmemiz gereken durumlar var. 8 maç vardı bizi bekleyen. Biz bu maçlara çıkmaktan memnunuz. Zor bir durumdayız ama maçlara çıkmak istiyoruz. Maçlara çıkmak bize iyi gelecek" diyerek sözlerini noktaladı.