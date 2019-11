CANLI İZLE: Galatasaray Çaykur Rizespor | GS Rize Maç Kaç Kaç !

Süper Lig'in 8. haftasında 13 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'den eli boş dönen sarı kırmızılı ekip, bu hafta kendi taraftarı önünde 3 puan almak istiyor. Karşısında ise geçtiğimiz hafta sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0'la geçen Çaykur Rizespor, İsmail Kartal önderliğinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor ile 37. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 24'e 5 galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeşil-mavililer ise 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

37. randevu

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 24 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 5 kez mağlup etti. 7 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 83 golüne, Rize ekibi 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maç 2-2 biterken, Rize'deki müsabakayı da Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

12 maç, 3 galibiyet

Galatasaray bu sezon 12 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 9'u Süper Lig, 3'ü de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 12 mücadelede 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Cimbom son maçta Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Aslan'ın 40 maçtır evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 40 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 33 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

9 haftada 9 atıp, 9 gol yedi

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada Galatasaray, rakip fileleri 9 kez havalandırabildi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda da 9 kez kalesini gole kapatamadı. Takımda Ryan Babel 3 golle skora en çok katkı veren futbolcu olarak yer alırken, Florin Andone de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Marcao cezalı, Belhanda sınırda

Galatasaray'da Rizespor maçında Brezilyalı futbolcu Marcao sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Marcao'nun yerine Ryan Donk'un oynaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 1 futbolcu da sarı kart sınırda bulunuyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda sarı kart görmesi halinde 11. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında takımını yalnız bırakacak.

Cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayan Ömer Bayram da Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Öte yandan takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da Rize maçında yer alamaması bekleniyor.

Düdük, Abdulkadir Bitigen'de olacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Cihan Aydın görev alacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Galatasaray Çaykur Rizespor nasıl canlı izlenir?





Galatasaray Çaykur Rizespor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

İsmail Kartal: “Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istiyoruz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, Galatasaray deplasmanından puan ile dönmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Kartal, şunları söyledi:

“Kupa maçında herhangi bir sakatlık yaşamadan güzel bir galibiyet oldu, turu geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Az oynayan genç arkadaşlara da yer vermiş olduk. Şimdi Galatasaray maçını düşünüyoruz. Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak oradan puan yada puanlarla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankaragücü galibiyeti çok güzel oldu. Hep birlikte takım olarak, camia olarak, taraftarlar olarak, güzel bir galibiyetle ligde sıralamadaki yerimizi birazcık yukarılara taşımış olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için bugünden itibaren tekrar Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyoruz.”

"4 maçta haksız mağlubiyet aldık"

Bugüne kadar Rizespor'un mağlup olduğu 4 maçta haksız mağlubiyet aldıklarını dile getiren Kartal, “4 maç mağlup olduk. Gaziantep maçını hak etmedik, Trabzon maçını hak etmedik, 2 maçı tamam kötü oynadık, eyvallah. Her takımda olabilir, her takım mağlup olabilir. Bugün diğer şampiyonluk yarışı yapan takımların da durumu ortada. Bizim en az bir 3-4 puanımız daha olabilirdi. Hakem hatalarına girmeyeceğim, sürekli bunları kastediyor diyebilirsiniz ama ortada bir gerçek var. Gaziantep maçında golünüz verilse, Trabzon maçında penaltınız verilse, bugün 4 puan koyun, biz ligin ilk 3 sırasındaydık ama olmadı. Şu an iyi sayılabilecek bir puanımız var, önümüzde de daha 8 tane maç var” ifadelerini kullandı.