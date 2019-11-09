CANLI İZLE: Gaziantep FK Galatasaray | Gaziantep GS şifresiz izle| Gaziantep GS Maç kaç kaç

Süper Lig'in 10. haftasında 16 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray, 15 puanla 9. sırada olan Gaziantep deplasmanına çıkıyor. Son 6 maçında 3 beraberlik 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet alan ayrıca Avrupa serüveninde son oynadığı maçta Real Madrid karşısında 6-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de zirveye yaklaşmak istiyor. Karşısında ise son 5 maçta sadece 5 puan toplayabilmiş olan Gaziantep FK sahasında bu galibiyetle birlikte, geçtiğimiz hafta Ankara'da alınan galibiyeti seriye dönüştürmek istiyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray, Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Madrid'den kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, bu maçın ardından İstanbul'a dönmeyerek çalışmalarını İspanya'da sürdürdü. İspanya'daki çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Madrid'den Gaziantep'e ulaştı.

Gaziantep Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları çok sayıda taraftar karşılarken, taraftarlar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bazı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Kafile daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Zorlu maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Gaziantep FK Galatasaray nasıl canlı izlenir?





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