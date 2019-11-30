CANLI İZLE: Göztepe Fenerbahçe | Göztepe FB şifresiz izle| Göztepe FB Maç kaç kaç

Süper Lig'in 13. haftasında 21 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, 16 puanla 10. sırada bulunan Göztepe deplasmanına çıkıyor. Son 5 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı Lacivertliler, İzmir'den 3 puanla dönerek lider Sivasspor ile puan farkını 3'e indirmek istiyor. Karşısında Sarı Kırmızılı ekip ise son 3 maçta topladığı 7 puan ile yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu stadında saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe ve Göztepe 51. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları maçla birlikte 51. kez karşı karşıya gelecek. Geçmişte oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda bugüne kadar alınan en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

Fenerbahçe, İzmir'de 18 yıldır kazanamıyor

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Hedefler 3 puan

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Göztepe 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise son lig maçında deplasmanda Malatyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Zirve takibini bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, zor deplasmanda 3 puan arayacak.

Göztepe tam, Fenerbahçe eksik

Yarın saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Göztepe'de uzun süredir sakatlığı devam eden Poko dışında önemli bir eksik bulunmazken, Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan Isla forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Max Kruse ve Vedat Muriç'in sahada yer alıp almayacağıysa henüz belirsizliğini koruyor. Ayrıca Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Göztepe'de ise Berkan Emir, Titi, Alpaslan Öztürk ve Soner Aydoğdu sarı kart sınırında bulunuyor.

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Fenerbahçe, İzmir'e geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e geldi.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi.

Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla birlikte Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Beto: "Galibiyet almak için sahada olacağız"

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçında taraftarının desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de başarılı file bekçisi Beto, bu maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın 3 haftalık yükselişinde kalesinde sadece bir gol gören Portekizli Kaleci, "Tabi takım oyunu bu; sadece defansın, orta sahanın veya ofansın oyunu değil. Takım olarak ortaya koyduğumuz bir mücadele sonucunda almış olduğumuz puanlar ve yapmış olduğumuz iyi bir defans. Matematiksel olarak bakarsak da gol yemememiz çok önemli, çünkü kalenizde ne kadar gol görmezseniz galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır demektir" dedi.

"Galibiyet almak için sahada olacağız"

Süper Lig'in 13. haftasında ağırlayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Taraftarımızın enerjisini arkamıza alacağız. Aynı mücadelemizle sahada olacağız. Her takım saygı duyduğumuz gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz. Şu anda bir şey söylemek için henüz erken ama maç için hazırız. Hafta sonunu bekleyip, maç günü galibiyet alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyet almak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.