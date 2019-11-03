CANLI İZLE: İM Kayserispor Fenerbahçe | Kayserispor FB şifresiz izle| Kayseri FB Maç kaç kaç

Süper Lig'in 10. haftasında 17 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, 4 puanla lig sonuncusu konumunda bulunan Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kayserispor ile Fenerbahçe 47. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaşacak. İki ekip lig tarihinde 47. kez karşılaşacak.

İM Kayserispor ile Fenerbahçe bugüne kadar 46 kez Süper Lig'de karşılaştı. İki takım arasında oynanan 46 maçta Kayserispor 8 kez kazanırken Fenerbahçe ise 28 kez galip geldi. 10 maç ise berabere bitti. Sarı-kırmızılılar, rakibine 48 gol atarken kalesinde ise 103 gol gördü. Kayseri'de oynanan 23 müsabakada ev sahibi ekip 5 kez 3 puana uzanırken, Kanarya ise 12 kez galibiyet sevinci yaşadı. 7 kez de eşitlik bozulmadı. Sarı kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 20 gol atarken, kalesinde ise 37 gol gördü. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008/2009 sezonunda da deplasmanda 1-4'lük sonuçlarla alırken, Fenerbahçe ise 2004/2005 sezonunda 7-0 ve 1994/1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti. Fenerbahçe 2013/2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı. Kayserispor-Fenerbahçe arasında oynanan maçlar şöyle:

2018/2019 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

2018/2019 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-3

2017/2018 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-5

2017/2018 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-3

2016/2017 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 4-1

2016/2017 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-3

2015/2016 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 1-0

2015/2016 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-1

2013/2014 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-2

2013/2014 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 5-1

2012/2013 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

2012/2013 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-1

2011/2012 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 4-0

2011/2012 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-1

2010/2011 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-0

2010/2011 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe: 2-0

2009/2010 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-0

2009/2010 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-1

2008/2009 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-2

2008/2009 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 1-4

2007/2008 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

2007/2008 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 2-1

2006/2007 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 2-2

2006/2007 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 4-1

2005/2006 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

2005/2006 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-0

2004/2005 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 7-0

2004/2005 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-2

1997/1998 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 1-2

1997/1998 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-3

1995/1996 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-3

1995/1996 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

1994/1995 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2

1994/1995 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 8-1

1993/1994 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 0-0

1993/1994 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-1

1992/1993 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-2

1992/1993 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-3

1985/1986 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 3-3

1985/1986 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-2

1979/1980 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 4-2

1979/1980 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0

1974/1975 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

1974/1975 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-3

1973/1974 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-0

1973/1974 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Ligin 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi. Erkilet Havaalanına iniş yapan kafileyi, Fenerbahçe'li taraftarlar karşıladı. Taraftar burada tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti.

İ.M. Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 19:00'da Kadir as Stadı'nda oynanacak.

Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında 3 Kasım 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor -Fenerbahçe maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. Hakemi Turgut Doman.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken AVAR Hakemi ise Esat Sancaktar yapacak.