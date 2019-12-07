CANLI İZLE: Kasımpaşa Beşiktaş | Kasımpaşa BJK şifresiz izle| Kasımpaşa BJK Maç kaç kaç

Süper Lig'in 14. haftasında 24 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, 12 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alan ve Abdullah Avcı'nın önderliğinde muhteşem bir seri yakalayan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanla dönerek serisini devam ettirmek ve zirveye tırmanmak istiyor. Karşısında ise son 7 maçında sadece 5 puan toplayabilen Kasımpaşa'nın düşme hattından uzaklaşmak için artık puan kaybına tahammülü yok. 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Kartal zorlu virajda

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılarda hedef 3 puan. Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca bu deplasmanda galibiyet alamayan Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla bu seriyi kırmak istiyor.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamayan ve iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, son 3 maçında puan alamayarak teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca çıktığı bu deplasmanda maç kazanamadı. Kasımpaşa karşısında son 4 sezonda 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde bu seriyi kırmak istiyor. 2 hafta önce Konyaspor deplasmanında kötü serisini tamamlayan ve 4 sezon sonra galip gelen Avcı'nın öğrencileri, aynı başarıyı bu kez Kasımpaşa karşısında yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte zorlu karşılaşma öncesinde Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik Direktörlük görevine, siyah-beyazlı ekibin eski kaptanı ve hocası olan Tayfur Havutçu'yu getiren Kasımpaşa'da da Beşiktaş maçı öncesinde eksik isimler dikkat çekiyor. Jorge Fernandes ve Aytaç Kara'nın cezalı olduğu lacivert-beyazlılarda, Pavelka, Khalili ve Veigneau sakat. Bu futbolcuların yanı sıra Yusuf Erdoğan ve Thiam'ın da durumları belirsiz.

Gollü maçlar dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile son yıllarda oynadığı karşılaşmalarda atılan goller dikkat çekiyor. Rakibiyle çıktığı son 9 maçta fileleri havalandıran Beşiktaş, bu maçların tamamında kalesinde gol gördü. Şenol Güneş'in 4 sezon başında olduğu siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 5 deplasmanda galibiyet alamamıştı. 4 sezon boyunca Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında kazanamayan siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde ilk engeli Konyaspor karşısında aşmıştı. Avcı'nın öğrencileri Kasımpaşa karşısında da aynı tarifeyi uygulayarak zirve yarışında yara almamak istiyor. Kasımpaşa'nın sahasında bugüne kadar oynanan 34 karşılaşmada Beşiktaş 23 kez kazanırken, 8 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Lacivert-beyazlı ekip ise toplam 3 galibiyet elde ederken, bu 3 maçı da son 4 sezonda kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa hazırlıklarını tamamlayacak olan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou şoku

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek olan Fransız yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 24 Erzincanspo'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında bir müddet takımdan uzak kalacak. Çekilen MR sonucunda sol üst arka adalesinde grade 1 kas zorlanması tespit edilen ve tedavisine başlanan Fransız oyuncu, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Yarın oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan tetkikler sonucunda, N'Koudou'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Youssef, Veysel, Karim, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

Tayfur Havutçu ilk maçında Beşiktaş'a karşı

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu müsabakada lacivert-beyazlıların yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu da ilk maçında daha önce formasını giydiği ve teknik adam olarak görev aldığı Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi verecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu müsabakada Kasımpaşa'nın hafta içinde sözleşme imzaladığı Tayfur Havutçu da resmi olarak ilk kez takımının başında bir mücadeleye çıkacak. Kasımpaşa, ligde geride kalan 13 haftada aldığı 7 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 3 galibiyet ile 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise 13 maçta aldığı 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ın üstünlüğü

Kasımpaşa, Beşiktaş ile Süper Lig tarihinde daha önce 30 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalardan 5 galibiyet çıkardı. Siyah-beyazlılar ise 17 maçta 3 puan alan taraf oldu. 7 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Paşa son 4 maçta yenilmedi

Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin yükselen grafiği de dikkat çekiyor. Kasımpaşa, siyah-beyazlılarla sahasında oynadığı son 4 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Paşa, söz konusu müsabakaların 3'ünde galibiyet alırken, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Paşa iç sahada mağlup olmadığı son 4 iç saha maçında 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kasımpaşa'da 4 eksik

Kasımpaşa'da Beşiktaş müsabakasında 4 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan bu maçta görev alamayacakken, sarı kart cezalısı Jorge Fernandes ve Aytaç kara da siyah-beyazlılar karşısında oynayamayacak diğer isimler olarak dikkat çekiyor.