CANLI İZLE | Kayserispor - Trabzonspor şifresiz canlı izle | Kayserispor - Trabzonspor şifresiz veren kanallar izle

Kayserispor - Trabzonspor şifresiz canlı izle... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Kayserispor'un 12, Trabzonspor'un ise 19 puanı bulunuyor.

Mustafa Öğretmenoğlu ilk kez Kayserispor-Trabzonspor'un maçını yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 14.haftasında Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu 2018-2019 sezonunda Kayserispor ve Trabzonspor'un ilk kez maçını yönetecek. Öğretmenoğlu'nun bu karşılaşmada yardımcılıklarını Eskişehir Bölgesinden İsmail Şencan ve Antalya Bölgesinden Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi İzmir Bölgesinden Kutluhan Bilgiç

Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Trabzonspor maçına atanan Mustafa Öğretmenoğlu bu sezon Kayserispor'un 3 maçında dördüncü hakem olarak ve 1 maçında ise VAR olarak görev yaptı. Öğretmenoğlu Kayserispor'un Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarında dördüncü hakem olarak görev yaparken, Çaykur Rizespor maçında ise AVAR olarak yer aldı. Öğretmenoğlu, bu sezon Trabzonspor'un Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında VAR olarak görev yaptı. Mustafa Öğretmenoğlu hem Kayserispor'un hem de Trabzonspor'un bu sezon ilk kez Cumartesi günü düdük çalacak.

“1'er galibiyet”

Mustafa Öğretmenoğlu, bugüne kadar Kayserispor'un 1 maçında görev yaptı. 2015-2016 sezonundaki Kayserispor-Akhisarspor (3-2) maçında görev yapan Öğretmenoğlu, Trabzonspor'un da 1 maçında görev yaptı. Antalya Bölgesi hakemi, geçen sezon Türkiye Kupası'nda Erzurumspor-Trabzonspor (0-4) maçında düdük çalmıştı.

Trabzonspor'da orta saha sıkıntısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Onazi ve Kucka'nın yokluğunda orta sahaya koyacağı yeni isim üzerinde duruyor. Deneyimli teknik adam, Murat Cem'i ve Zeki Yavru'yu bu bölge denemeye alırken, alternatifler üzerinde de duruyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, orta sahada sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları nedeniyle Onazi ve Kucka'dan yararlanamayacak olan deneyimli teknik adam, söz konusu iki oyuncunun yokluğunda bu bölgeyi emanet edeceği isimler üzerinde duruyor.

Onazi ve Kucka'nın yokluğunda sezon başı yapılan kamp çalışmalarında olumlu görüntü vererek takımla birlikte kalan alt yapı oyuncusu 19 yaşındaki Murat Cem Akpınar, Karaman'ın alternatifleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe maçında Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve sonradan oyuna dahil olan Batuhan Artaslan'ın olumlu performans sergilemelerinin ardından Ünal Karaman, Murat Cem Akpınar'ı' da kazanmak istiyor.

Genç futbolcuların performansından oldukça memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda gözlem altına alıp denediği 19 yaşındaki oyuncusunu Kayserispor maçında sahaya sürebileceği isimler arasında tutuyor. Kayserispor maçı hazırlıklarında Zeki Yavru'yu da bu bölgede kullanan Karaman'ın, iki oyuncunun durumuna bakıp son kararı vermesi bekleniyor.

52 yaşındaki çalıştırıcı, bu iki futbolcunun performansından memnun kalmaması halinde ise Sosa'nın yanına ilk 11'de kullandığı isimlerden birini yerleştirecek.

