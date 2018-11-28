CANLI İZLE | Lokomotiv Moskova - Galatasaray şifresiz canlı izle | Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar izle

Lokomotiv Moskova - Galatasaray şifresiz canlı izle... Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk oluyor.

Lokomotiv Central Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.

Saat 20.55'te başlayacak mücadelenin beIN SPORTS 1'den yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın Avrupa'daki 276. randevusu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa'da 276. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar geride kalan maçlarda 99 kez galip gelirken, 104 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında deplasmanda TSİ 20.55'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 4 müsabakada sarı-kırmızılılar 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Moskova ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

Avrupa'da 276. randevu

Galatasaray, Moskova karşılaşması ile Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Moskova maçını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 109. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 108 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 53 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 178 gole kapatamadı.

4. randevu

İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya'daki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Moskova ekibi arasında bu sezon oynanan grubun ilk maçını ise sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Terim ile Yuri Semin yine karşı karşıya

2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova'nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezon da takımlarının başında bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda L. Moskova karşılaşmasında görev alamayacak.

Düdük Antonio Mateu Lahoz'da

Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar, ilave yardımcı hakemlik görevini de Javier Estrada ve Alejandro Hernandez üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Teodoro Sobrino görev alacak.

Lahoz, bugüne kadar sadece 1 kez Galatasaray'ın karşılaşmasında düdük çaldı. İspanyol hakem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim 2014'te Borussia Dortmund'a 4-0 kaybettikleri müsabakayı yönetti. İspanyol hakem sarı-kırmızılılara iki sarı kart çıkardı.

Galatasaray'ın Rus takımları ile 10. maçı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rusya temsilcileri ile bugüne kadar 9 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 2 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Rus ekipleri ile 10. müsabakasına çıkacak. Aslan, Rus takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 1971-1972 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda CSKA Moskova ile evinde oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

4 farklı Rus takımıyla karşılaştı

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Torpedo Moskova, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu dört takımla toplam 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 2 kez galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. İki mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray söz konusu 9 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray'ın L.Moskova maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Moskova'ya bugün gidecek olan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."