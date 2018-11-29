CANLI İZLE | Sarpsborg - Beşiktaş şifresiz canlı izle | Sarpsborg - Beşiktaş şifresiz veren kanallar izle

Sarpsborg - Beşiktaş şifresiz canlı izle... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor.

Sarpsborg Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Harald Lechner düdük çalacak.

Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Kartal 10 eksikle Norveç deplasmanında

EFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sarpsborg'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 10 eksikle Norveç'e gidiyor. Siyah-beyazlılarda 7 sakat, 1 kadro dışı, 2 de listede yer almayan oyuncu var.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, tam 10 eksikle deplasmana gidiyor. Siyah-beyazlılarda UEFA listesinde isimleri yer almayan Atiba Hutchinson ile formda golcü Güven Yalçın ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın yanı sıra tam 7 sakat var. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma, Sarpsborg karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Grupta son sırada

Grupta 4 maç sonunda 4 puan toplayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. Lider Genk'in 3 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılarda hedef Sarpsborg ve Malmö maçlarını kazanarak bir üst tura yükselmek. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Sarpsborg'u 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Şenol Güneş'in öğrencileri, ardından çıktıkları Malmö ve Genk maçlarından mağlubiyetle ayrılmıştı. Son Genk karşılaşmasında ise deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Sarpsborg önünde kazanarak ilk 2 sıra için avantaj sağlamak istiyor.

TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

Beşiktaş'ın Sarpsborg maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz."

Sarpsborg-Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Sarpsborg ile oynayacağı maçı Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile oynayacağı mücadelenin hakemleri açıklandı. Sarpsborg Stadı'nda 29 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.