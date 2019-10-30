CANLI İZLE Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe | Tarsus FB Maçı saat kaçda hangi kanalda | Tarsus FB kaç kaç

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele, bu akşam 20:30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u 5-1'lik skorla deviren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. Sarı - lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla birlikte Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçeli oyuncular, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek. Ardından otobüsle maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.

Öte yandan sarı-lacivertli kafile idman öncesi sahada dev bir Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe'ye hazır

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın Sözcüsü Hakan Cana Can, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda yarın konuk edecekleri Fenerbahçe maçına hazır olduklarını söyledi.

Yarın Mersin Stadı'nda saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Fenerbahçe müsabakasına Tarsus ve Mersin halkını davet eden Basın Sözcüsü Can, Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı konuk etmenin onurunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Fenerbahçe karşısında haddimizi bilerek oynayacağız. Cumhuriyetle yaşıt kulübümüz Tarsus İdman Yurdu yönetim kurulu olarak, tarihi büyük başarılarla dolu olan büyük Fenerbahçe karşısına bu bilinç ve duygu, düşünce ile çıkacağız. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe böyle büyük maçlara alışık ve tecrübeli. Gücümüzü biliyoruz, sahada ne yapabileceğimizin, sahadan nasıl bir sonuçla ayrılabileceğimizin bilincindeyiz. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak Fenerbahçe maçını bir turnuva bir festival havasında değerlendiriyoruz. 2006 yılında Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Kadıköy'de oynadığımız Fenerbahçe'yi bu kez 2019 yılında kendi saha ve taraftarlarımızın önünde ağırlayacağız. Böyle maçlar 15-20 yılda bir denk geliyor. Tarsuslu, Mersinli hemşehrilerimize, tabi ki olmazsa olmaz taraftarlarımıza göze hoş gelen, futbolun gerekliliğini sahaya yansıtarak iyi bir maç izletmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye ise şimdiden Tarsus'umuza hoş geldiniz demek istiyorum.”

Bilet satışlarının devam ettiğini kaydeden Can, maddi sıkıntının devam ettiği bu dönemde bilet alarak kulübe destek olan taraftarlara ise teşekkür etti.

Fenerbahçe Mersin'e geldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin'de bir grup taraftar, coşkuyla karşıladı.

Akşam saatlerinde uçakla Adana'ya gelen sarı-lacivertli ekip, takım otobüsüyle Mersin'e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin'de bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Otobüsün otele gelişi esnasında meşale yakan taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsten inerek maç saatine kadar konaklayacakları otele giriş yaptı. Bir grup taraftar otele giriş sırasında Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Mersin Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.